Serie A, probabili formazioni Roma-Inter: le scelte di Mourinho e Inzaghi

Domenica 6 maggio, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A tra Roma-Inter. Le due compagini, guidate da José Mourinho e Simone Inzaghi, si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma.

Serie A, Roma-Inter: come arrivano le due squadre

La Roma si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. La squadra giallorossa, infatti, ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Milan ed ha pareggiato per 1-1 anche in trasferta contro il Monza. L’Inter, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I nerazzurri, infatti, hanno vinto in casa per 3-1 contro la Lazio ed hanno vinto per 0-6 in trasferta contro il Verona.

Serie A, probabili formazioni Roma-Inter

Le probabili formazioni del match di Serie A tra Roma-Inter, in programma sabato 6 maggio alle ore 18:00. Ecco i possibili undici scelti da José Mourinho e Simone Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku.