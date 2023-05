Serie A, probabili formazioni Roma-Salernitana: le scelte di Mourinho e Sousa

Lunedì 22 maggio, alle ore 18:30, andrà di scena il match valido per la trentaseiesima e terzultima giornata del campionato di Serie A tra Roma-Salernitana. Le due compagini, guidate da José Mourinho e Paulo Sousa, si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma.

Serie A, Roma-Salernitana: come arrivano le due squadre

La Roma si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I giallorossi, infatti, hanno perso per 0-2 in casa contro l’Inter ed hanno pareggiato per 0-0 in trasferta contro il Bologna. Inoltre, la squadra di Mourinho ha conquistato la finale di Europa League, superando nel doppio confronto i tedeschi del Bayer Leverkusen. La Salernitana, invece, si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I campani, infatti, hanno perso per 2-1 in trasferta contro l’Empoli ed hanno vinto in casa per 1-0 contro l’Atalanta.

Serie A, probabili formazioni Roma-Salernitana

Le probabili formazioni del match di Serie A Roma-Salernitana, in programma lunedì 22 maggio alle ore 18:30. Ecco i possibili undici scelti di José Mourinho e Paulo Sousa.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Bove, Cristante, Spinazzola; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia.