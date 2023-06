Serie A, probabili formazioni Milan-Verona: le scelte di Pioli e Zaffaroni

Domenica 4 giugno, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A tra Milan-Verona. Le due compagini, guidate da Stefano Pioli e dal duo Marco Zaffaroni e Salvatore Bocchetti, si sfideranno allo stadio San Siro di Milano.

Serie A, Milan-Verona: come arrivano le due squadre

Il Milan si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I rossoneri, infatti, hanno vinto in casa per 5-1 contro la Sampdoria ed hanno vinto in trasferta per 0-1 contro la Juventus. Il Verona, invece, si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I gialloblù, infatti, hanno perso per 3-1 in trasferta contro l’Atalanta ed hanno pareggiato in casa per 1-1 contro l’Empoli.

Serie A, probabili formazioni Milan-Verona

Le probabili formazioni del match di Serie A Milan-Verona, in programma domenica 4 giugno alle ore 21:00. Ecco le possibili scelte di Stefano Pioli e Marco Zaffaroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Sulemana, Abildgaard, Depaoli; Tameze, Ngonge; Djuric.