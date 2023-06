Serie A, probabili formazioni Udinese-Juventus: le scelte di Sottil e Allegri

Domenica 4 giugno, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A tra Udinese-Juventus. Le due compagini, guidate da Andrea Sottil e Massimiliano Allegri, si sfideranno alla Dacia Arena di Udine.

Serie A, Udinese-Juventus: come arrivano le due squadre

La Juventus si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I bianconeri, infatti, hanno perso per 4-1 in trasferta contro l’Empoli ed hanno perso in casa per 0-1 contro il Milan di Pioli. L’Udinese, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte nelle ultime due uscite stagionali. I friulani, infatti, hanno perso in casa per 0-1 contro la Lazio ed hanno perso in trasferta per 3-2 contro la Salernitana.

Serie A, probabili formazioni Udinese-Juventus

Le probabili formazioni del match di Serie A Udinese-Juventus, in programma domenica 4 giugno alle ore 21:00. Ecco i possibili undici scelti da Massimiliano Allegri e Andrea Sottil.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Abankwah, Guessand, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin; Nestorovski.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik, Chiesa.