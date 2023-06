Serie A, Udinese-Juventus dove vedere la partita: Sky o DAZN?

Udinese-Juventus dove vedere la sfida streaming e diretta tv DAZN o SKY SPORT? Domenica sera, alle ore 21.00, allo Stadio Dacia Arena di Udine si disputerà il big match Udinese-Juventus, valevole per la 38.a ed ultima giornata del campionato di Serie A, che vede i padroni di casa a quota 46 punti con la dodicesima posizione, mentre i bianconeri di mister Allegri sono saldi a quota 59 punti, a +13 proprio dai friulani.

Udinese Juventus si disputerà nella serata di domenica 04 giugno 2023 nel palcoscenico dello Stadio Dacia Arena di Udine. Il fischio d’inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Guida, è in programma alle ore 21:00. Al VAR Abisso e Paganessi. La Vecchia Signora, reduce da due sconfitte consecutive, si trova attualmente in settima posizione della classifica con i suoi 59 punti e può ancora sperare in un posto in Europa League, dato che Atalanta e Roma si trovano rispettivamente a +2 e +1 dagli uomini di Massimiliano Allegri. In posizione tranquilla, invece, i friulani, che nelle ultime tre partite hanno incassato altrettanti ko. Dopo aver indicato le probabili formazioni dell’incontro, in questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Juventus live streaming e diretta tv, come seguirla.



Udinese-Juventus live streaming e diretta tv , dove vedere la gara

Il match tra Sottil e Allegri sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Segui UDINESE-JUVENTUS su DAZN. 29,99 €/mese.

Come vedere Udinese-Juventus live streaming in tv e diretta su Sky? La partita di Serie A sarà visibile in diretta TV anche su Sky Sport, grazie all’acquisizione dei diritti tv per trasmettere tre partite di campionato a giornata. Il canale di riferimento è Sky Sport Calcio, con fischio d’inizio alle ore 21:00.