Amichevoli Inter estate 2023: calendario, date e orari delle partite in programma

I nerazzurri di Simone Inzaghi si raduneranno il 10 luglio ad Appiano Gentile e si alleneranno in sede sino al 23 luglio prima di prendere parte alla tournee asiatica in Giappone fino al 1° agosto, nel mezzo ci saranno le amichevoli contro Al Nassr e PSG

AMICHEVOLI INTER ESTATE 2023, IL CALENDARIO DEI NERAZZURRI – La stagione dell'Inter di Simone Inzaghi ripartirà il prossimo 10 luglio ad Appiano Gentile con i nerazzurri che vorranno fare meglio soprattutto in campionato dopo il 3° posto della passata stagione, mentre in Champions League l'Inter è vicecampione d'Europa in carica dopo la finale di Istanbul persa contro il Manchester City. I nerazzurri si alleneranno al "Suning Center" sino al 23 luglio prima di partire in tournee in Giappone dove ci resterà fino al 1° agosto.

Ritiro Inter 23-24, ecco dove e quando si svolgerà

Amichevoli Inter estate 2023, giorni e orari dei match

Al momento in terra asiatica l'Inter ha fissato due sole amichevoli: il 27 luglio (orario da definire) al "Yanmar Stadium Nagai" di Osaka contro i sauditi dell', nuova squadra di Marcelo Brozovic , e il 1° agosto contro ilal "National Stadium" di Tokyo.

27 luglio (orario da definire): Inter-Al Nassr (Yanmar Stadium Nagai, Osaka)

1° agosto (orario da definire): Inter-PSG (National Stadium, Tokyo)