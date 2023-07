Amichevoli Milan estate 2023: calendario, date e orari delle partite in programma

Il Milan si prepara alla nuova stagione con l'obiettivo di tornare ad alzare un trofeo dopo lo Scudetto di due anni fa: ecco le amichevoli che giocherà durante il ritiro estivo e la tourneé americana

AMICHEVOLI MILAN ESTATE 2023, IL CALENDARIO DELLE GARE IN PROGRAMMA – Da inizio luglio per tutte le squadre della Serie A comincia la nuova stagione 2023-2024, con i vari ritiri pre-campionato. Una semifinale di Champions League ed il quarto posto sono comunque un buon risultato per il Milan, che dopo lo Scudetto del 2022 vuole però tornare ad alzare trofei.

Ritiro Milan 23-24, ecco quando avrà inizio

Il Milan di Pioli si radunerà per la prima volta il 10 luglio a Milanello. La squadra rossonera si affida al suo nuovo totem nonché numero 10, Rafa Leao, dopo l'addio di Paolo Maldini dalla dirigenza e di Zlatan Ibrahimovic dopo il suo ritiro: si riparte dunque da qui, dal portoghese, con l'obiettivo di puntare di nuovo allo Scudetto.

Amichevoli Milan estate 2023, data e luogo delle partite

Al momento, sono solamente tre le amichevoli pre-campionato ufficializzate dal Milan, e sono quelle del Soccer Champions Tour negli Stati Uniti d'America: tre super sfide contro le due big spagnole, ovvero il Real Madrid e il Barcellona, oltre al derby italiano contro la Juventus. Ecco le date e le città dove si terranno queste partite.

23 luglio – Real Madrid-Milan (Pasadena)

27 luglio – Milan-Juventus (Carson)

1 agosto – Milan-Barcellona (Las Vegas)