Svincolati Serie A: ecco l'elenco completo dei calciatori senza contratto

Come ogni 1° luglio i calciatori della Serie A che non hanno un contratto sono ufficialmente disoccupati, in attesa di una nuova chiamata, anche se alcuni stanno discutendo il rinnovo con i loro club, come ad esempio Pedro, Soriano, Handanovic, Strootman, Destro e De Vrij.

Di seguito vi proponiamo l'elenco completo aggiornato squadra:

ATALANTA

Simone Muratore (Cen)

BOLOGNA

Francesco Bardi (Por), Lorenzo De Silvestri (Dif), Gary Medel (Cen), Roberto Soriano (Cen), Nicola Sansone (Att)

CAGLIARI

Simone Aresti (Por), Vincenzo Millico (Att)

EMPOLI

Samir Ujkani (Por), Mattia Destro (Att)

FIORENTINA

Salvatore Sirigu (Por), Lorenzo Venuti (Dif), Riccardo Saponara (Att)

FROSINONE

Giuseppe Marcianò (Por), Matteo Cotali (Dif), Marcus Rohden (Cen), Luca Matarese (Att)

GENOA

Milan Badelj (Cen), Kevin Strootman (Cen), Stefano Sturaro (Cen)

HELLAS VERONA

Miguel Veloso (Cen), Philip Yeboah (Att)

INTER

Alex Cordaz (Por), Samir Handanovic (Por), Danilo D'Ambrosio (Dif), Dalbert (Dif), Stefan De Vrij (Dif), Roberto Gagliardini (Cen),

JUVENTUS

Juan Cuadrado (Dif), Angel Di Maria (Att)

LAZIO

Riza Durmisi (Dif), Pedro (Att)

LECCE

Marco Bleve (Por), Alessandro Tuia (Dif)

MILAN

Antonio Mirante (Por), Ciprian Tatarusanu (Por)

MONZA

Giulio Donati (Dif), Luca Marrone (Dif), Andrea Barberis (Cen), Christian Gytkjaer (Att)

NAPOLI

Davide Marfella (Por)

ROMA

William Bianda (Dif), Ante Coric (Cen)

SALERNITANA

Nessuno

SASSUOLO

Gianluca Pegolo (Por)

TORINO

Ola Aina (Dif), Michel Adopo (Cen)

UDINESE

Marvin Zeegelaar (Dif), Roberto Pereyra (Cen), Ilija Nestorovski (Att)