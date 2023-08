Bologna-Milan dove vederla: Sky o DAZN ? TV e streaming

La prima giornata della Serie A TIM 2023/24 offre l'esordio al "Dall'Ara" di Bologna del Milan dei nuovi innesti Pulisic e Loftus-Cheek contro i Rossoblù di Thiago Motta, privi di Arnautovic. Sarà sempre un match suggestivo, in quanto i due club insieme rappresentano un totale di 26 titoli nazionali conquistati (7 del Bologna, 19 del Milan) nella storia della Serie A.

BOLOGNA-MILAN: MATCH INFO

Bologna-Milan, match valido per la prima giornata della Serie A TIM 2023/24, si giocherà al "Renato Dall'Ara" di Bologna. Calcio d'inizio in programma Lunedì 21 Agosto, alle ore 20:45.

LUOGO BOLOGNA, "RENATO DALL'ARA" DATA 21 AGOSTO 2023 ORE 20:45 ARBITRO LUCA PAIRETTO (AIA Nichelino)

BOLOGNA-MILAN: PRESENTAZIONE

Ci sarà grande curiosità per vedere l'inizio delle due formazioni. I padroni di casa cercheranno di cominciare la stagione all'insegna del coraggio, una componente importante che Thiago Motta ha saputo trasmettere alla squadra e che ha portato il suo Bologna dello scorso campionato a ottenere gioco pragmatico e risultati soddisfacenti. Dopo una stagione di livello più che buono, i felsinei vorranno riproporsi anche con le grandi per fare punti.

Per il Milan di Pioli, invece, gli occhi saranno maggiormente puntati sui nuovi arrivati: in primis, Pulisic e Loftus-Cheek, oltre che su Chukwueze, Musah e Reijnders. Sarà un Milan dalla nuova identità, in considerazione degli stravolgimenti di mercato sul fronte delle cessioni, prima tra tutte quella di Sandro Tonali approdato al Newcastle. Inutile nascondere l'obiettivo del Milan: senz'altro, proverà l'assalto allo scudetto numero 20, quello della seconda stella sul petto. La missione è chiara e non sarà facile ma per raggiungere l'obiettivo occorrerà iniziare bene.

BOLOGNA-MILAN: DOVE VEDERLA

Bologna-Milan sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

Per tutti i cienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console);

Sarà trasmessa su ZONA DAZN, al canale 214 di Sky, per tutti i clienti abbonati sia a Sky che a DAZN.

Sarà trasmessa anche in Streaming su DAZN e Zona DAZN, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Telecronaca affidata a Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni.

TV: DAZN Zona DAZN, Canale 214 Sky Streaming: DAZN Zona DAZN

Abbonati a DAZN !