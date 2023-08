Dove vedere Serie A 23/24: Sky, DAZN, Mediaset? Tutte le partite in tv in chiaro e streaming gratis

Resta ancora pendente la questione dei diritti tv in Serie A: Sky e DAZN hanno trasmesso le partite negli ultimi anni, ora Mediaset vorrebbe infilarsi. Ma dove si potranno guardare quindi le partite del campionato di Serie A 2023/2024? Ecco la risposta!

DIRITTI TV, DOVE VEDERE LA SERIE A 2023/2024: SKY, DAZN, MEDIASET - Negli ultimi anni la Serie A è stata appannaggio di DAZN e Sky, che si sono spartiti le gare del nostro campionato con diverse suddivisioni negli anni. Qualche anno prima di DAZN, era Mediaset Premium il competitor di Sky. Proprio Mediaset potrebbe essere il nuovo jolly per le stagioni future: ecco quindi dove vedere la Serie A 2023/2024 in tv in chiaro e in streaming gratis.

Serie A 23/24, la spartizione dei diritti tv: ecco dove vedere il campionato italiano in tv in chiaro e in streaming gratis

La Serie A 2023-2024 sarà l'ultima stagione del triennio 2021-2024, quello di appannaggio di Sky e DAZN. Come nell'ultima stagione appena conclusa, dunque, le due piattaforme si divideranno le gare del campionato italiano nel seguente modo: DAZN trasmetterà tutte le dieci gare di ogni giornata, di cui 7 in esclusiva assoluta e 3 in co-esclusiva con Sky (l'anticipo del sabato sera, l'anticipo delle 12:30 della domenica e teoricamente una delle gare delle 15 della domenica). Ciò che succederà poi dalla stagione 24/25 è ancora tutto da scoprire: al momento, esiste la concreta possibilità che Mediaset possa comprare una gara da trasmettere in chiaro per ogni weekend.

