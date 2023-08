Napoli-Sassuolo streaming e diretta TV: Sky o DAZN? Dove vedere Serie A

In questa pagina tutte le informazioni necessarie su dove poter vedere in diretta TV e streaming LIVE il posticipo di Serie A TIM 2023-24 tra Napoli e Sassuolo. Si gioca domenica 27 agosto 2023 alle ore 20:45 allo Stadio 'San Paolo' di Napoli (Campania).

Napoli-Sassuolo: presentazione partita

Napoli-Sassuolo streaming e diretta TV LIVE, la presentazione della sfida. Domenica sera, alle ore 20.45, allo Stadio San Paolo di Napoli si disputerà il match Napoli Sassuolo, valevole per la 2.a giornata del campionato di Serie A 2023-24: il Napoli è imbattuto da cinque gare di campionato contro il Sassuolo, parziale in cui ha segnato una media di 3.4 gol a incontro; dopo il successo nelle tre sfide più recenti della serie (2N), può trovare la vittoria in quattro incontri consecutivi contro questa avversaria per la prima volta nella competizione.

Napoli Sassuolo si disputerà nella serata di domenica 27 agosto 2023 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo. Il fischio d’inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Giua, è in programma alle ore 20:45. Al VAR Chiffi e Marini. Sará il primo match ufficiale allo Stadio Diego Armando Maradona, di cui si prevede il tutto esaurito in attesa della seconda giornata di Serie A, nonché la prima del Napoli in casa. A questo link invece la programmazione di Agosto su DAZN.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Napoli-Sassuolo streaming e diretta TV, dove vederla

Il match tra Garcia e Dionisi sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime due stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Segui NAPOLI-SASSUOLO su DAZN.

Come vedere Napoli-Sassuolo live streaming in tv e diretta su Sky? Al momento la partita tra i friulani e i bianconeri non sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Infatti al tv satellitare ha deciso di trasmettere per la seconda giornata altre partite, ovvero Frosinone-Atalanta, Milan-Torino e Lazio-Genoa.