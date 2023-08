Serie A, probabili formazioni Bologna-Milan: le scelte di Thiago Motta e Pioli

Le probabili formazioni del match Bologna-Milan, in programma lunedì 21 agosto, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle due squadre, Thiago Motta e Stefano Pioli.

Lunedì 21 agosto, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 tra Bologna-Milan. Le due compagini, guidate da Thiago Motta e Stefano Pioli, si sfideranno allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Serie A, Bologna-Milan: come arrivano le due squadre

Il Bologna si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. Infatti, i rossoblù hanno perso in amichevole contro gli olandesi dell'AZ per 1-0 ed hanno superato nel primo turno della Coppa Italia il Cesena, in casa, per 2-0. Il Milan, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due amichevoli disputate quest'estate. I rossoneri, guidati da Stefano Pioli, infatti, hanno perso contro il Trento, militante in Serie C, per 0-1 ed hanno superato il Novara per 4-2.

Serie A, le probabili formazioni di Bologna-Milan

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Lucumi, Beukema, Lykogiannis; Dominguez, Ferguson, Aebischer; Moro, Zirkzee, Ndoye. Allenatore: Thiago Motta.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Loftus-Cheek, Reijnder; Leao, Giroud, Pulisic. Allenatore: Stefano Pioli.