Designazioni arbitrali, ecco quali per la 4° giornata di Serie A 2023/24

La quarta giornata di campionato di Serie A TIM 2023/24 presenta il "Derby della Madonnina" Inter-Milan, la cui direzione arbitrale sarà affidata a Sozza della Sezione AIA di Seregno. Si apre Sabato 16 settembre, alle 15:00, con Juventus-Lazio allo "Juventus Stadium" di Torino. Ecco tutti gli arbitri designati.

Designazioni arbitrali per la quarta giornata della Serie A TIM 2023/24. Al "Giuseppe Meazza" di Milano ci sarà l'attesissimo "Derby della Madonnina". Un arbitro lombardo per la gara più sentita di questa giornata: alle 18:00 di sabato 16 settembre, la direzione sarà affidata a Simone Sozza della Sezione AIA di Seregno. Aprirà la giornata di campionato Juventus-Lazio, sempre di sabato, alle ore 15:00. Per questa gara ci sarà all'opera Fabio Maresca della Sezione AIA di Napoli. Si chiuderà con il posticipo di lunedì 18 settembre, ore 20:45, Hellas Verona-Bologna. Per quest'ultima, ci sarà Federico La Penna Sezione AIA di Roma 1. Questi i nominativi di Arbitri, Assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR di tutte le gare in programma.

Designazioni arbitrali, il programma della 4° giornata di Serie A TIM 2023/24

Sabato 16/09, ore 15:00 | JUVENTUS – LAZIO

MARESCA

BACCINI – PAGLIARDINI

IV: AYROLDI

VAR: IRRATI

AVAR: MAGGIONI

Sabato 16/09, ore 18:00 | INTER-MILAN

SOZZA

CARBONE – GIALLATINI

IV: GUIDA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PICCININI

Sabato 16/09, ore 20:45 | GENOA-NAPOLI

FABBRI

BRESMES – SCARPA

IV: FELICIANI

VAR: MARINI

AVAR: PAGANESSI

Domenica 17/09, ore 12:30 | CAGLIARI-UDINESE

DOVERI

DEI GIUDICI – DI MONTE

IV: TREMOLADA

VAR: MAGGIONI

AVAR: DI PAOLO

Domenica 17/09, ore 15:00 | FROSINONE – SASSUOLO

PRONTERA

CAPALDO – LAUDATO

IV: MASSIMI

VAR: VALERI

AVAR: MARINI

Domenica 17/09, ore 15:00 | MONZA – LECCE

MARINELLI

MONDIN – DI GIACINTO

IV: BARONI

VAR: SERRA

AVAR: IRRATI

Domenica 17/09, ore 18:00 | FIORENTINA – ATALANTA

PAIRETTO

IMPERIALE – DI GIOIA

IV: DI BELLO

VAR: MARIANI

AVAR: MERAVIGLIA

Domenica 17/09, ore 20:45 | ROMA – EMPOLI

SACCHI

TOLFO – MASSARA

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MIELE

Lunedì 18/09, ore 18:30 | SALERNITANA – TORINO

GIUA

CECCONI – CIPRIANI

IV: VOLPI

VAR: PATERNA

AVAR: MARIANI

Lunedì 18/09, ore 20:45 | HELLAS VERONA – BOLOGNA

LA PENNA

DI IORIO – BARONE

IV: PERENZONI

VAR: CHIFFI

AVAR: MUTO

