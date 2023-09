Dove vedere Lecce-Salernitana: Sky o DAZN? Diretta TV, live streaming e probabili formazioni della gara di Serie A

La terza giornata della Serie A TIM 2023/24 offre il posticipo serale della domenica, di scena allo "Stadio Via del Mare" di Lecce: la squadra di Roberto D'Aversa affronterà in casa la Salernitana di Paulo Sousa. Diretta TV e live streaming, oltre alle probabili formazioni della gara.

Lecce-Salernitana: dove vedere la gara della Seria A TIM 2023/24? Si giocherà allo "Stadio Via del Mare" di Lecce. Calcio d'inizio in programma domenica 3 settembre 2023, alle ore 20:45.

LUOGO LECCE, "Stadio Via del Mare" DATA 3 settembre 2023 ORE 20:45 ARBITRI Arbitro: Luca Massimi (Sezione AIA Termoli)



Assistenti: Ciro Carbone (Sezione AIA Napoli) - Alessandro Giallatini (Sezione AIA Roma 2)



IV Ufficiale: Daniele Minelli (Sezione AIA Varese)



VAR: Valerio Marini (Sezione AIA Roma1)



AVAR: Matteo Gariglio (Sezione AIA Pinerolo)



Lecce-Salernitana, dove vedere la gara

Lecce-Salernitana sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.

Per tutti i cienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console);

Sarà trasmessa su ZONA DAZN, al canale 214 di Sky, per tutti i clienti abbonati sia a Sky che a DAZN.

Sarà trasmessa anche in live streaming e on demand su DAZN e Zona DAZN, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Telecronaca affidata a Edoardo Testoni e Alessandro Budel.

TV: DAZN Zona DAZN, Canale 214 Sky Streaming: DAZN Zona DAZN

Lecce-Salernitana, le probabili formazioni

LECCE: PROBABILE FORMAZIONE



4-3-3 SALERNITANA: PROBABILE FORMAZIONE



3-4-2-1 30

Wladimiro Falcone 13

Guillermo Ochoa 17

Valentin Gendrey 98

Lorenzo Pirola 5

Marin Pongracic 23

Norbert Gyomber 6

Federico Baschirotto 66

Matteo Lovato 25

Antonino Gallo 3

Domagoj Bradaric 8

Hamza Rafia 8

Emil Bohinen 20

Ylber Ramadani 18

Lassana Coulibaly 16

Joan Gonzalez 30

Pasquale Mazzocchi 27

Gabriel Strefezza 20

Grigoris Kastanos 9

Nikola Krstovic 87

Antonio Candreva 7

Pontus Almqvist 10

Boulaye Dia

Allenatore: Roberto D'Aversa

Allenatore: Paulo Sousa

Lecce-Salernitana, le riserve

LECCE SALERNITANA 21

Federico Brancolini 1

Vincenzo Fiorillo 98

Alexandru Borbei 56

Benoit Costil 12

Lorenzo Venuti 17

Federico Fazio 13

Patrick Dorgu 28

Dylan Bronn 26

Zinedin Smajlovic 6

Junior Sambia 55

Kastriot Dermaku 7

Agustin Martegani 4

Youssef Maleh 78

Mamadou Coulibaly 14

Thorir Johann Helgason 99

Mateusz Legowski 24

Jeppe Corfitzen 21

Jovane Cabral 29

Alexis Blin 22

Chukwubuikem Ikwuemesi 77

Mohamed Kaba 11

Erik Botheim 22

Lameck Banda - 11

Federico Di Francesco - 18

Medon Berisha - 45

Rares Catalin Burnete -

Gli indisponibili

LECCE SALERNITANA - Flavius Daniliuc - Giulio Maggiore

La presentazione

Il Lecce e la Salernitana completeranno, insieme a Empoli e Juventus, la terza giornata della Serie A TIM 2023/24. Entrambe le compagini sono ancora imbattute, dopo due giornate. Entrambe intendono proseguire bene quest’inizio di stagione, cercando di raggiungere un altro risultato utile per mantenere il trend positivo del campionato.

Il Lecce di Roberto D’Aversa è partito forte nelle due gare che l’ha visto impegnato: i giallorossi hanno, dapprima, battuto la Lazio per 2-1, dopo essere stati in svantaggio, poi è arrivato un pareggio esterno preziosissimo con la Fiorentina per 2-2, dopo essere andata sotto di 2 reti. Ciò ha testimoniato l'orgoglio della squadra pugliese nel trovare il coraggio di affrontare gli avversari, senza mai smettere di crederci. In entrambe le gare, due volte in svantaggio e due volte risultato ribaltato o raggiunto nella seconda parte della gara.

La Salernitana è l’unica squadra della Serie A che, finora, ha ottenuto due pareggi su due gare disputate in campionato: prima l'ottimo 2-2 in casa della Roma all’esordio stagionale e poi con l’Udinese in casa per 1-1, nel posticipo pomeridiano del lunedì. Anche per i granata, situazioni di svantaggio rimediate con spirito di sacrificio da parte dell'intera squadra. Anche per questa squadra, la presenza del proprio allenatore c'è e si vede, considerando che l'ex centrocampista di Juventus e Inter fa della resilienza il proprio dogma. Sarà importante per gli uomini di Paulo Sousa affrontare questa insidiosa trasferta con il massimo della concentrazione, in considerazione dell'ottimo stato di forma dei leccesi. Non potrà che essere una bella gara.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.