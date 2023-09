Dove vedere Sassuolo Juventus oggi, Sky o DAZN?

Tutto pronto per la partita di sabato 23 settembre, la formazione di Alessio Dionisi sfiderà quella di Massimiliano Allegri al 'Mapei Stadium-Città del Tricolore'. Dove vedere Sassuolo Juventus oggi, SKY o DAZN? Tutte le informazioni utili per i tifosi

Sabato 23 settembre 2023, alle ore 18.00, andrà in scena al 'Mapei Stadium-CIttà del Tricolore' di Modena, la grande sfida tra Sassuolo e Juventus, valida per la quinta giornata di campionato di Serie A. Si sfideranno rispettivamente la terza e la 17esima della classifica.

La squadra guidata da Dionisi è reduce dalla sconfitta per 4-2 contro il Frosinone. I bianconeri invece, arrivano alla gara con il sorriso dopo Juve-Lazio, terminata 3-1 all''Allianz Stadium'.

Dove vedere Sassuolo Juventus di Serie A? Sassuolo-Juventus sarà trasmessa in diretta TV su DAZN. Il match sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Attraverso DAZN sarà inoltre possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App dei relativi sistemi. Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta live anche sulle frequenze di Radio Uno Rai.

Telecronaca e Seconda voce. La telecronaca di Sassuolo-Juventus su DAZN sarà affidata a Stefano Borghi, accompagnato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Le probabili formazioni di Sassuolo Juventus

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlić, Ruan, Viña; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All.: Alessio Dionisi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostić; Chiesa, Vlahovic. All.: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Andrea Colombo della Sezione A.I.A. di Como

Assistenti: Edoardo Raspollini - Salvatore Affatato.

IV Ufficiale: Simone Sozza.

VAR: Michael Fabbri.

AVAR: Antonio Di Martino.