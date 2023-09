Empoli-Inter, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere Serie A

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Empoli-Inter, match valevole per la 5.a giornata del campionato di Serie A e in programma domenica 24 settembre alle ore 12.30 allo stadio "Castellani" tra toscani e nerazzurri

Domenica 24 settembre, alle ore 12.30, allo stadio "Castellani", si disputerà il match Empoli-Inter, valido per la 5.a giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Empoli-Inter in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

L'Empoli è ultimo in classifica con 0 punti e dopo le prime cinque giornate ha esonerato il tecnico Paolo Zanetti per affidarsi nuovamente ad Aurelio Andreazzoli. L'Inter, invece, è prima con 12 punti a punteggio pieno ed è reduce dall' 1-1 in Champions League contro la Real Sociedad.

Empoli-Inter sarà diretta dal signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coaudiuvato da Colarossi e Cipressa, mentre il quarto uomo sarà Fourneau. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Valeri e Gariglio.

Segui Empoli-Inter su DAZN. Attiva ora.

Empoli-Inter, le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi.

Dove vedere Empoli-Inter, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Empoli-Inter, valevole per la 5.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite) e Sky Sport 251 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Tutta la Serie A Tim è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Questo match sarà trasmesso in diretta anche su

Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.