Milan: chance in arrivo finalmente per Adli, ecco in che ruolo

Il Milan e Adli, finalmente sembra essere arrivata ad una svolta questa storia d'amore che finora non è mai sbocciata definitivamente. Il giocatore è sempre rimasto ai margini della squadra, potrebbe essere arrivata la volta buona per un suo innesto.

Un'infortunio che non ci voleva, l'ennesimo in questo inizio di annata in casa Milan, ma per uno dei pochi imprescindibili almeno fino ad oggi, di Stefano Pioli. Il ko di Rade Krunic è una pessima notizia quasi per tutti a Milanello anche perché costringerà l'allenatore rossonero ad un cambio tattico in vista della sfida di mercoledì alle 18.30 in Sardegna contro il Cagliari. Una brutta notizia per tutti, ma non per Yacine Adli che, finalmente, potrà avere la chance che stava aspettando.

In arrivo l'occasione per Adli?

E a rilanciare l'idea di una chance per Adli, nell'immediato post-partita della sfida vinta 1-0 contro il Verona è stato proprio Pioli che, parlando dell'infortunio di Krunic, ha aperto alla possibilità di vedere l'ex-Bordeaux nella posizione ricoperta dal bosniaco. Per Krunic si tratta di un problema muscolare, ha sentito qualcosa al flessore. Difficile averlo nelle prossime partite, ma abbiamo altre risorse, c'è Adli che ho provato in quel ruolo e possiamo cambiare qualcosa davanti. Con il Cagliari lui potrebbe essere una delle scelte già dal 1' per non stravolgere di troppo una squadra già provata. Se non sarà titolare, stavolta sarà a gara in corso. Riporta la notizia calciomercato.com.