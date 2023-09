Monza-Bologna streaming gratis e diretta tv in chiaro DAZN o Sky? Dove vedere Serie A

Ecco dove vedere il match del turno infrasettimanale tra i brianzoli di Palladino, reduci dal pareggio contro la Lazio, e il Bologna di Thiago Motta, autore di una buona prova contro il Napoli che ha portato allo 0-0 finale: vincere serve a mettere punti in cascina verso il primo obiettivo di entrambe, cioè la salvezza

Giovedì 28 settembre alle ore 18:30 si disputerà Monza-Bologna, valida per la sesta giornata di Serie A. Le due compagini sono partite in maniera altalenante, ma sono entrambe reduci da un pareggio rispettivamente contro Lazio e Napoli che certamente dà fiducia e accresce l'autostima. Ora, però, serve vincere.

Monza-Bologna, le probabili formazioni del match

Monza (3-4-3): in aggiornamento.

Bologna (4-2-3-1): in aggiornamento.

Sky o DAZN? Dove vedere Monza-Bologna in streaming gratis e in tv in chiaro

Il match del turno infrasettimanale tra Monza e Bologna, in programma allo U-Power Stadium di Monza, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN. Per guardare la gara, dunque, servirà avere un abbonamento al servizio e bisognerà collegarsi all'app per pc, smartphone e tablet.