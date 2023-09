Napoli-Lazio, streaming gratis e diretta TV Live: dove vedere Serie A

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra azzurri e biancocelesti, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A e che sarà in programma sabato 2 settembre alle ore 20.45 allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli.

Questa sera alle ore 20.45 alo stadio "Diego Armando Maradona" si disputerà il match Napoli-Lazio, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A, che vede in classifica i partenopei a punteggio pieno con sei punti, mentre i biancocelesti sono ancora al palo con zero punti.

Sono 67 i precedenti in terra campana, con i padroni di casa in vantaggio per 34-11 e 22 pareggi; nella scorsa stagione si imposero i capitolini per 1-0, grazie alla rete di Vecino al 67' (3 marzo 2023). L'arbitro della sfida sarà Andrea Colombo della sezione A.I.A. di Como.

Napoli-Lazio, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Dove vedere Napoli-Lazio in tv e streaming

Il match Napoli-Lazio sarà visibile sulla piattaforma DAZN con telecronaca a cura di Stefano Borghi, con il commento tecnico dell'ex calciatore Riccardo Montolivo. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

