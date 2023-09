Serie A, Sassuolo-Verona: probabili formazioni. Le scelte di Dionisi e Baroni. Le ultime

Le probabili formazioni di Sassuolo-Verona, gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie A TIM 2023/24. Si giocherà questa oggi, ore 18:30, al "Mapei Stadium - Città del Tricolore" di Reggio Emilia. Ecco le scelte degli allenatori delle due squadre, rispettivamente Alessio Dionisi e Marco Baroni. Gli aggiornamenti.

Sassuolo-Verona: le probabili formazioni che si affronteranno nella gara in programma oggi, ore 18:30, al "Mapei Stadium - Città del Tricolore" di Reggio Emilia, valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie A TIM 2023/24. Le due compagini sono guidate rispettivamente dagli allenatori Alessio Dionisi e Marco Baroni. Vediamo le probabili formazioni di Sassuolo-Verona e i dubbi dei due allenatori.

Probabili formazioni Sassuolo-Verona: le ultimissime

Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Verona:

FORMAZIONE SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti; Allenatore: Alessio Dionisi.

Riserve Sassuolo: Cragno, Pegolo, Ferrari, Missori, Viti, Pedersen, Obiang, Thorstvedt, Lipani, Volpato, Racic, Defrel, Mulattieri, Ceide.

Indisponibili Sassuolo: Alvarez, Defrel, Maxime Lopez

FORMAZIONE VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Ngonge; Bonazzoli; Allenatore: Marco Baroni

Riserve Verona: Perilli, Berardi, Amione, Cabal, Terracciano, Saponara, Joselito, Serdar, Mboula, Djuric.

Indisponibili Verona: Lazovic, Braaf, Henry, Hien, Tchatchoua

Serie A, Sassuolo-Verona: come arrivano le due squadre

Il Sassuolo, dopo 2 gare consecutive senza siglare reti, cercherà di riscattarsi, pur sapendo di trovare degli avversari galvanizzati dal punteggio pieno, una risorsa d'oro per un gruppo che ha come obiettivo la salvezza. Il reparto difensivo dovrebbe essere lo stesso di quello sceso in campo a Napoli, nonostante il 2-0 subito. Tra i "Neroverdi", si rivede l'elemento più chiacchierato, oltre che il simbolo di un'intera squadra e di colui che è stato l'uomo copertina per molto tempo: Domenico Berardi.

Il numero 10, questa volta, dovrebbe partire senza problemi dall'inizio. A centrocampo sarà certa l'importante assenza di Maxime Lopez, motivo che spingerà Dionisi a valutare l'uomo da sostituire: dubbio Boloca-Racic. Potrebbe anche presentarsi la scelta, molto più remota, di far sedere in panchina Bajrami. In attacco, Pinamonti è l'unica certezza.

Il Verona, pur avendo morale altissimo, presenta alcune preoccupazioni dovuti a dubbi di formazione. Marco Baroni dovrà rivedere la difesa: squalificato Hien, dovrebbe esserci Coppola al suo posto. Per il centrocampo Faraoni occuperà la zona laterale destra del campo, mentre in attacco Federico Bonazzoli sembra in vantaggio su Milan Djuric per un posto da titolare. Dubbi anche su chi assistere gli attaccanti: uno tra Folorunsho e Mboula dovrebbe restare in panchina, anche se il secondo sembrerebbe il più accreditato.

