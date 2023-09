Serie A, Atalanta-Monza: probabili formazioni. Le scelte di Gasperini e Palladino

Le probabili formazioni di Atalanta-Monza, gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie A TIM 2023/24. Si giocherà oggi, sabato 2 settembre, ore 20:45, al "Gewiss Stadium" di Bergamo. Ecco le scelte degli allenatori delle due squadre, rispettivamente Gianpiero Gasperini e Raffaele Palladino. Gli aggiornamenti.

Atalanta-Monza: le probabili formazioni che si affronteranno nella gara in programma oggi, sabato 2 settembre, ore 20:45, al "Gewiss Stadium" di Bergamo, valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie A TIM 2023/24. Le due compagini sono guidate rispettivamente dagli allenatori Gianpiero Gasperini e Raffaele Palladino. Vediamo le probabili formazioni di Sassuolo-Verona e i dubbi dei due allenatori.

Probabili formazioni Atalanta-Monza: le ultimissime

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Monza:

FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Gianpiero Gasperini.

Riserve Atalanta: Carnesecchi, Djimsiti, Zortea, Pasalic, Adopo, Holm, Muriel , Bakkari, Lookman.

Indisponibili Atalanta: Hateboer, Tourè.

Guarda tutte le partite di Serie A TIM del Sassuolo su DAZN. Attiva ora.

FORMAZIONE MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, P. Mari, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota. Allenatore: Raffaele Palladino

Riserve Monza: Sorrentino, Gori, A.Carboni, Cittadini, Kyriakopoulos, Akpa Akpro, Machin, F.Carboni, Pedro Pereira, V.Carboni, Bondo, Vignato, Maric, Colombo.

Indisponibili Monza: D'Ambrosio, Bettella.

Guarda tutte le partite di Serie A TIM del Verona su DAZN. Attiva ora.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA PROBABILE FORMAZIONE MONZA 1

Musso Juan 16

Di Gregorio Michele 2

Toloi Rafael 4

Izzo Armando 42

Scalvini Giorgio 22

Marì Pablo 23

Kolasinac Sead 5

Caldirola Luca 77

Zappacosta Davide 84

Ciurria Patrick 15

De Roon Marten 6

Gagliardini Roberto 13

Ederson da Silva 32

Pessina Matteo 22

Ruggeri Matteo 19

Birindelli Samuele 7

Koopmeiners Teun 28

Colpani Andrea 11

Lookman Ademola 10

Caprari Gianluca 90

Scamacca Gianluca 47

Mota Dany Probabili formazioni Atalanta-Monza 3° giornata di Serie A

Serie A, Atalanta-Monza: come arrivano le due squadre

L'Atalanta fa il proprio esordio stagionale nella Serie A 2023/24 al "Gewiss Stadium", dopo aver disputato le prime due gare in trasferta (contro Sassuolo e Frosinone), ottenendo una vittoria e una sconfitta. I bergamaschi intendono subito riscattarsi proprio dopo la sconfitta in terra ciociara. Il Monza, dal canto suo, ha superato l'esordio negativo contro l'Inter ed è andata a trovare i primi 3 punti della stagione in casa propria contro l'Empoli. Atalanta e Monza sarà una gara tra due squadre lombarde che hanno la filosofia di giocarsela a viso aperto.

Gli orobici saranno privi del bomber che aveva fatto la differenza in avanti, Duvan Zapata, ceduto in extremis al Torino. La condizione atletica dei nerazzurri non è sembrata ottimale, soprattutto nella seconda gara in cui hanno sofferto molto le accelerazioni avversarie. I brianzoli hanno ritrovato in Colpani l'uomo dei primi tre punti della stagione e sembrano arrivare a questo incontro con un morale più tranquillo. Qualche dubbio per Gasperini in vista di questa gara insidiosa: Toloi dovrebbe avere la meglio su Djimsiti nell'undici iniziale, così come anche Scamacca su Lookman; De Ketelaere dovrebbe essere tranquillamente confermato dal 1'. Il nuovo acquisto Holm potrebbe entrare a gara in corso, quindi siederà inizialmente in panchina.

Palladino, invece sembra avere meno dubbi rispetto al suo collega, con le conferme di Andrea Colpani che si è mostrato in ottima forma (doppietta contro l'Empoli) e darà supporto al duo d'attacco composto da Gianluca Caprari e Dany Mota.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.