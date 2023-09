Serie A, dove vedere Juventus-Lecce Streaming Live e diretta: Sky o Dazn?

Presentazione e come seguire in diretta tv e streaming il match Juventus-Lecce, valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. L'incontro si disputerà martedì 26 settembre alle ore 20.45 all'Allianz Stadium. La Juve di Allegri per ripartire, i salentini per non smettere di sognare

Martedì 26 settembre alle ore 20:45 andrà in scena Juventus-Lecce all'Allianz Stadium di Torino. Il match sarà valido per la sesta giornata di Serie A. Non soltanto scoprire dove vedere Juventus-Lecce, anche una breve presentazione del turno infrasettimanale.

Dove vedere Juventus-Lecce in diretta TV e streaming

Il match Juventus-Lecce valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire il match scaricando l'applicazione di DAZN su tutti i dispositivi mobili come Smart TV, PC, Telefono o Tablet.

L'applicazione di DAZN è disponibile anche sulle console di gioco Ps4 e Xbox360.

Guarda Juventu-Lecce solo su DAZN. Attiva ora

Juventus-Lecce, come arrivano le due squadre e probabili formazioni

Il Lecce per non smettere di sognare, la Juventus per cancellare in fretta Sassuolo. Con queste prospettiva le due squadre arrivano all'appuntamento dell'Allianz Stadium, nel primo turno infrasettimanale della stagione. I bianconeri sono reduci dalla disfatta a Reggio Emilia che li ha visti uscire sconfitti 4-2 per mano del Sassuolo. Una prestazione difficile da commentare per gli uomini di Allegri, con due errori di Szczesny e un clamoroso autogol di Gatti allo scadere. Unica nota positiva la prestazione di Federico Chiesa, autore del momentaneo pareggio e dell'assist che ha propiziato l'autorete di Vina.

Prospettive totalmente per il Lecce di D'Aversa, che al Via del Mare supera il Genoa per 1-0. Una vittoria storica per i giallorossi, che mai nella loro permanenza in Serie A erano rimasti imbattuti nelle prime cinque giornate. Un secondo posto in classifica assolutamente meritato per quanto fatto vedere in campo. Il gioco passa interamente dai piedi delle sorprese Krstovic e Almqvist, nonostante il gol vittoria con il Genoa sia a firma di Oudin. Contro la Juventus ci vorrà l'ennesima grande prestazione, ma dopo la vittoria in rimonta con la Lazio alla prima giornata nulla è precluso a questo Lecce.

Sono 42 i precedenti tra Juventus e Lecce. Il dato è totalmente a favore dei bianconeri con 28 vittorie e 10 pareggi, a fronte di soli 4 successi dei salentini.

Vediamo le probabili formazioni di Juventus-Lecce:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Gatti, Danilo; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik

All. Allegri

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Rafia, Ramadani, Keba; Oudin, Krstovic, Almqvist

All. D'Aversa

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora