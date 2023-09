Serie A, dove vedere Lecce-Napoli Streaming live e diretta tv: Sky o Dazn?

Sabato 30 settembre alle ore 20:45 si giocherà Lecce-Napoli allo stadio "Via del Mare". Il match è valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Scopriamo dove vedere Lecce-Napoli in diretta tv e streaming e una breve presentazione del match.

I precedenti tra le due squadre in tutte le competizioni sono 35. Lo score è in favore dei partenopei con 15 vittorie, 13 pareggi e 7 vittorie dei giallorossi.

Dove vedere Lecce-Napoli in diretta tv e streaming

Il match Lecce-Napoli sarà trasmesso in diretta e in esclusiva solo su DAZN.

Per chi lo desidera potrà scaricare l'applicazione di DAZN anche sulle console di gioco Ps4 e Xbox 360.

Lecce-Napoli, come arrivano le due squadre e probabili formazioni

Ultimo incontro prima della sosta per le nazionali per Lecce e Napoli, chiamate a chiudere al meglio il primo blocco di campionato. La squadra di D'Aversa è uscita con una sconfitta per 1-0 dal match contro la Juventus, nonostante una prestazione comunque positiva. Il numero "0" alla voce tiri in porta è sicuramente un dato su cui riflettere, soprattutto in termini di conversione e realizzazione. Da migliorare forse anche la gestione dei nervi in campo, con i giallorossi che hanno subito due espulsioni nelle ultime tre giornate. Il Lecce potrà certamente sfruttare un momento di non perfetta forma del Napoli.

Trova invece una vittoria importantissima il Napoli, che supera l'Udinese per 4-1 e cerca di scacciare la crisi. Dopo le tante polemiche in campo e fuori, una serata perfetta per gli uomini di Rudi Garcia. Arrivano infatti le reti di Victor Osimhen ma soprattutto di Kvaratskhelia che interrompe un digiuno durato ben 194 giorni. La partita contro il Lecce assume quindi un significato ancor più importante, confermare lo stato di forma è fondamentale per poi tuffarsi nuovamente nella Champions League.

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

LECCE (4-3-3): Falcone; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Strefezza

All. D'Aversa