Serie A, Genoa-Napoli: probabili formazioni. Le scelte di Gilardino e Garcia. Le ultime

In programma la quarta giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24. Genoa a Napoli si affrontano oggi, sabato 16 settembre, alle ore 20:45, allo "Stadio Luigi Ferraris" di Genova. Ecco le scelte degli allenatori delle due squadre, rispettivamente Alberto Gilardino e Rudi Garcia.

Genoa-Napoli: le probabili formazioni che si affrontano nella gara in programma oggi, sabato 16 settembre, ore 20:45, allo "Stadio Luigi Ferraris" di Genova, valida per la quarta giornata della Serie A TIM 2023/24. Le due compagini sono guidate rispettivamente dai coach Alberto Gilardino e Rudi Garcia.

Genoa-Napoli, le probabili formazioni

PROBABILE FORMAZIONE



Genoa



4-3-2-1 PROBABILE FORMAZIONE



Napoli



4-3-3 1

Josep Martínez 1

Alex Meret 3

Aaron Martin 22

Giovanni Di Lorenzo 5

Radu Matei Dragusin 13

Amir Rrahmani 13

Mattia Bani 5

Juan Jesus 20

Stefano Sabelli 6

Mario Rui 32

Morten Frendrup 99

Andre Zambo Anguissa 47

Milan Badelj 68

Stanislav Lobotka 8

Kevin Strootman 20

Piotr Zielinski 11

Albert Gudmundsson 7

Eljif Elmas 17

Ruslan Malinovskyi 9

Victor Osimhen 19

Mateo Retegui 77

Khvicha Kvaratskhelia Coach



Alberto Gilardino Coach



Rudi Garcia

Genoa-Napoli, la presentazione

La quarta giornata di Serie A vede il Napoli di Garcia di scena in casa del Genoa. Allo "Stadio Luigi Ferraris", il "Grifone" vorrà di certo riscattare il pesante esordio casalingo contro la Fiorentina (1-4). Proverà a conquistare punti preziosi contro i Campioni d'Italia in carica davanti al proprio pubblico, dopo essere riuscita prima a trovare l'exploit in casa della Lazio (0-1) alla seconda giornata ma, successivamente, incappando nello stop esterno contro il Torino (1-0). Il Napoli, invece, proverà a dimenticare il grande passo falso nell'ultima gara al "Diego Armando Maradona" ad opera della Lazio (1-2), anche se Rudi Garcia scaccia via tutte le paure e rassicura che la propria squadra non subirà gli strascichi di quest'ultima sconfitta. Tra i terzini, Mario Rui viene preferito a Mathias Oliveira; in attacco, dovrebbe essere lanciato nella mischia iniziale Eljif Elmas al posto di Giacomo Raspadori, insieme a Osimhen e Kvaratskhelia.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.