Cagliari, che notizia! Ecco la data del rientro di Lapadula

Il Cagliari ha bisogno di ritrovare la via del gol e per farlo ha bisogno del suo attaccante principale, quel Gianluca Lapadula finora infortunato. Il bomber rimarrà ancora fermo ai box, ma non per molto, ecco le novità sulle sue condizioni e il recupero.

Il Cagliari in questo periodo ha bisogno di reti e di punti, che potrebbero andare anche di comune accordo. Per quanto riguarda le realizzazioni nella sua carriera e soprattutto con la maglia del Cagliari ci ha sempre pensato Gianluca Lapadula. Il bomber di Ranieri si avvia verso il completo recupero, ecco le ultime novità a riguardo.

Ecco quando tornerà in campo Lapadula

Come riportato da cagliarinews24.com procede bene il recupero di Gianluca Lapadula dopo l’intervento chirurgico alla caviglia che lo ha costretto ai box in questo avvio di campionato. Il centravanti del Cagliari, attraverso una tabella di marcia personalizzata, sta ritrovando la condizione e la forma fisica migliore per tornare a disposizione dei compagni e di mister Ranieri. L’italo-peruviano difficilmente sarà a disposizione contro la Salernitana ma non è da escludere il suo ritorno contro il Frosinone. Gran bella notizia questa sia per i tifosi che per tutta la squadra, come detto il Cagliari ha bisogno di ritrovare le reti del suo attaccante principe.