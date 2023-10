Serie A, dove vedere Inter-Bologna in diretta tv e streaming: Sky o Dazn?

Sabato 7 ottobre si aprirà con l'anticipo delle 15 tra Inter e Bologna, gara valevole per l'ottava giornata di Serie A TIM 2023/24. Ecco la presentazione della sfida di San Siro e dove seguirla in diretta tv e streaming: Sky o Dazn? I dettagli e le ultime

Sabato 7 ottobre alle ore 15 allo stadio San Siro, Inter e Bologna scenderanno in campo per l'ottava giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24. La formazione nerazzurra è reduce dalla doppia vittoria, Salernitana (4-0) in campionato e Benfica (1-0) in Champions League, e vuole chiudere in bellezza il suo tour de force. La formazione rossoblù, invece, è reduce dalla vittoria per 3 a 0 contro l'Empoli e ha una striscia positiva aperta di sei risultati utili consecutivi. L'ultimo precedente tra le due formazioni risale al 26 febbraio 2023 e fu vinto dal Bologna con il risultato di 1-0 (Orsolini). Ecco di seguito dove vedere in diretta tv e streaming il match di San Siro tra Inter e Bologna.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Dove vedere Inter-Bologna in diretta tv e Streaming

Il match di San Siro tra Inter e Bologna sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su DAZN. La sfida sarà dunque visibile visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app e in streaming da pc, smartphone e tablet attraverso l'app DAZN.