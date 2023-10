Lecce: novità importanti sugli infortunati, contro l'Udinese tornerà un titolarissimo?

Il Lecce torna a pensare alla prossima gara di campionato che vedrà i giallorossi di mister D'Aversa affrontare l'Udinese. Partita di certo non semplice ma il Lecce vuole e può pensare di fare anche bottino pieno. Si lavora per poter regalare al mister la rosa al completo, ecco la situazione degli infortunati.

Banda verso il completo recupero

Come riporta calciolecce.it lavoro personalizzato per Banda, Blin e Dermaku. Assenti i giallorossi impegnati con le rispettive Nazionali: Berisha, Borbei, Burnete, Dorgu, Faticanti, Krstovic, Rafia, Ramadani, Smajlovic e Touba. Focus puntato soprattutto su un grande ritorno, quello di Lameck Banda, uno dei grandi protagonisti della passata stagione e di questo avvio di campionato, prima dell'infortunio. La notizia importante è che l'esterno offensivo è arruolato in squadra, anche se sta svolgendo ovviamente il lavoro differenziato. Le possibilità che sia della gara contro l'Udinese? In realtà non sono molte, ma se ci fosse l'occasione sicuramente D'Aversa lo prenderebbe in considerazione anche per uno spezzone di partita. Lavoro personalizzato anche per Blin, ancora lontano dal pieno recupero.