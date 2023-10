Napoli-Fiorentina, streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Serie A

Napoli-Fiorentina, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Maradona di Napoli domenica 8 ottobre, alle ore 20:45. Ecco la presentazione dell'ultimo match dell'ottava giornata e dove vederlo in diretta tv e streaming

Domenica 8 ottobre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona, Napoli e Fiorentina scenderanno in campo per l'ottava giornata di Serie A TIM 2023/24. La formazione partenopea è reduce dal poker rifilato al Lecce in campionato e dal k.o. casalingo contro il Real Madrid in Champions League. La formazione viola, invece, dal 3 a 0 rifilato al Cagliari in campionato e dal pareggio ottenuto in extremis contro il Ferencvaros in Conference League. L'ultimo precedente tra le due formazioni risale al 7 maggio 2023 e fu vinto dal Napoli con il risultato di 1 a 0 (Osimhen). Ecco di seguito dove vedere in diretta tv e streaming il match del Maradona tra Napoli e Fiorentina.

Dove vedere Napoli-Fiorentina in diretta tv e streaming

Il match del Maradona tra Napoli e Fiorentina sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su DAZN. La sfida sarà dunque visibile visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app e in streaming da pc, smartphone e tablet attraverso l'app DAZN.