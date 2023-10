Nuova Promo Dazn: DAZN STANDARD a 19,90 € per i primi 3 mesi

Da martedì 17 ottobre fino a domenica 23 ottobre è attiva la "Promo Piano Standard" lanciata da Dazn, che permette di pagare 19,90 € per i primi tre mesi e di risparmiare su uno degli abbonamenti alla piattaforma di streaming che permette di guardare tutte le partite di Serie A.

PROVA DAZN PER 3 MESI A 19,90 € AL MESE POI 40,99€, SENZA VINCOLI, SOLO FINO A DOMENICA

Offerta speciale Dazn: la Serie A a 19,90 € per tre mesi

Come anticipato, il prezzo in promozione per il Piano Standard sarà di 19,90 € per i primi tre mesi, per poi rinnovarsi a 40,99 € al mese dopo la scadenza dell'offerta.

Come riportato anche sul sito ufficiale di Dazn, la promo è aperta a tutti i nuovi clienti e ai clienti con il piano DAZN Start che fanno upgrade al piano DAZN Standard. L'offerta non è invece disponibile per i clienti già attivi sul piano Standard. L’offerta si applica al solo piano DAZN Standardcon abbonamento mensile.

Come attivare l'offerta Dazn a 19,90 €