Calcio, Serie A: arbitro si rivolge al programma di Mediaset "Le Iene". "Errori al VAR davvero inspiegabili". Ecco i particolari

Un arbitro, ancora in attività e in forza all'Associazione Italiana Arbitri, si rivolge al programma televisivo di Mediaset "Le Iene" per rilasciare proprie dichiarazioni a riguardo degli errori arbitrali e del VAR. "Sono stati tanti gli errori in campo e al VAR, alcuni davvero inspiegabili". Queste alcune delle dichiarazioni rese in forma anonima. Ecco i particolari

Sembra non placarsi più la nube di polemiche e veleni intorno al mondo arbitrale italiano, in una sequenza di episodi che hanno destato e stanno destando controversie e malumori piuttosto seri. A mettere benzina sul fuoco, stavolta, è un arbitro, tuttora in attività, il quale chiede di rilasciare le proprie dichiarazioni in forma anonima: -"Sono ancora in attività e, certamente, ci sarebbero ripercussioni negative nei miei confronti da parte dei vertici dell'Associazione Italiana Arbitri, che danneggerebbero pesantemente la mia carriera"-.

Egli risalta aspetti ambigui che riguardano l'attività degli arbitri coinvolti nell'attuale stagione sportiva, dichiarando: -"Ci sono stati tantissimi errori degli arbitri in campo e al VAR, nel corso di questa stagione sportiva. Alcuni di essi sono davvero inspiegabil"- Vengono citati alcuni episodi relativi alle gare di Serie A: Juventus-Bologna (2° giornata, 27 agosto 2023) Genoa-Milan (8° giornata, 7 ottobre 2023) e Inter-Verona (19° giornata, 6 gennaio 204). Prosegue: -"Per noi che siamo degli addetti ai lavori, se hai delle immagini chiare davanti agli occhi e hai la possibilità di rivedere l'episodio con tante telecamere a disposizione, come fai a non accorgerti dell'errore commesso dall'arbitro in campo?-".

Inoltre, ha affermato: -"Non sempre quello che viene deciso in campo e l’intervento del VAR durante le partite segue un criterio omogeneo. Ci sono almeno cinque, tra arbitri e assistenti arbitrali della C.A.N. (Commissione Arbitri Nazionali di Serie A e Serie B), che stanno ricorrendo alle vie legali per denunciare l'AIA per quelle che si ritengono siano gravi irregolarità. Se le valutazioni dipendono da dinamiche di carattere politico, allora in questo modo c’è il rischio che si falsino i campionati"-.

Queste sono soltanto cune delle dichiarazioni rilasciate in un'intervista davvero carica di veleno tra l'arbitro in questione e l'inviato del programma di Mediaset "Le Iene".