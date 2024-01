Fiorentina-Inter, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Serie A

Fiorentina-Inter, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per la 22a giornata di Serie A TIM. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Vincenzo Italiano e quella di Simone Inzaghi è previsto per le 20:45 di domenica 28 gennaio.

Fiorentina-Inter, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra la Viola e i nerazzurri è previsto per domenica 28 gennaio alle 20:45. La gara, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A, vedrà contrapposta la squadra di Vincenzo Italiano e quella di Simone Inzaghi. I toscani sono reduci da una netta sconfitta in Supercoppa contro il Napoli; considerando l'ultimo turno di campionato invece, il pareggio interno per 2-2 contro l'Udinese è stato l'ultimo risultato in Serie A della squadra di Commisso. I lombardi hanno invece recentemente vinto la Supercoppa italiana per la terza volta consecutiva, grazie ai successi contro Lazio e Napoli; così come in campionato l'ultima giornata aveva anch'essa portato un successo ai nerazzurri, questa volta contro il Monza.

La direzione della gara sarà affidata a Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, che sarà coadiuvato da Imperiale e Vecchi. Il quarto uomo sarà Giua, mentre in sala VAR presenzieranno Marini e Doveri.

Dove vedere Fiorentina-Inter in TV e streaming

La partita prevista per le 20:45 di domenica 28 gennaio sarà disponibile in eslcusiva su DAZN. La piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di DAZN, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Fiorentina-Inter anche in differita con le medesime modalità descritte sopra.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora.

Fiorentina-Inter, probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.