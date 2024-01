Lazio-Napoli, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Serie A

Lazio-Napoli, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per la 22a giornata di Serie A TIM. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Maurizio Sarri e quella di Walter Mazzarri è previsto per le 18:00 di domenica 28 gennaio.

Lazio-Napoli, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra biancocelesti e partenopei è previsto per domenica 28 gennaio alle 18:00. La gara, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A, vedrà contrapposta la squadra di Maurizio Sarri e quella di Walter Mazzarri. Le aquile sono reduci da una brutta sconfitta in Supercoppa per mano dell'Inter, ma in campionato l'ultimo turno aveva portato un successo interno contro il Lecce; anche i campani arrivano da una sconfitta in Supercoppa contro l'Inter, così come l'ultima giornata di campionato aveva portato loro 3 punti in casa contro la Salernitana. In classifica, le due squadre sono separate da 2 soli punti: a quota 31, il Napoli occupa il nono posto in graduatoria, mentre a 33 punti la Lazio è in settima piazza.

La direzione della gara sarà affidata a Daniele Orsato della sezione di Schio, che sarà coadiuvato da Berti e Moro. Il quarto uomo sarà Sacchi, mentre in sala VAR presenzieranno Irrati e Paterna.

Dove vedere Lazio-Napoli in TV e streaming

La partita prevista per le 18:00 di domenica 28 gennaio sarà disponibile in esclusiva su DAZN. La piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di DAZN, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Lazio-Napoli anche in differita con le medesime modalità descritte sopra.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora.

Lazio-Napoli, probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri.

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Mario Rui; Zielinski, Politano; Raspadori. All. Mazzarri.