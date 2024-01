Napoli-Inter, streaming gratis e diretta tv Canale 5 o DAZN? Dove vedere finale Supercoppa

Dopo il 3-0 di Napoli e Inter rispettivamente contro Fiorentina e Lazio, i campioni d'Italia e i vincitori dell'ultima Coppa Italia si affrontano a Riyadh per la finale di Supercoppa: ecco dove vedere la partita in programma lunedì 22 gennaio alle ore 20

Lunedì 22 gennaio alle ore 20 a Riyadh si disputerà il match Napoli-Inter, valevole per la finale della Supercoppa Italiana 2024.

Un doppio 3-0 è maturato nelle semifinali della Supercoppa: gli azzurri di Mazzarri hanno sconfitto con questo risultato la Fiorentina di Vincenzo Italiano, con la doppietta del partente Zerbin e il gol del Cholito Simeone; i nerazzurri di Simone Inzaghi allo stesso modo hanno surclassato la Lazio, mai veramente scesa in campo, con un rotondo 3-0. Ora la capolista della Serie A sembra decisamente favorita rispetto ai campani, ma in una finale tutto può accadere.

Napoli-Inter, le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi.

Dove vedere Napoli-Inter, finale Supercoppa Italiana: streaming gratis e diretta tv in chiaro

Il match Napoli-Inter sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5, con la telecronaca di Massimo Callegari, con ampio pre e post partita. Per assistere al match in streaming gratis, poi, sarà necessario collegarsi all'app o al sito di Mediaset Infinity, oltre che seguire le pagine social di Mediaset che solitamente carica i gol della partita in poco tempo.