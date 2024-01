Probabili formazioni Milan-Bologna, Thiago Motta senza Posch

In questa pagina le probabili formazioni dell'incontro di Serie A TIM tra Milan e Bologna: le scelte di Pioli e Motta. Si gioca sabato 27 gennaio 2024 alle ore 20:45 allo Stadio 'San Siro-Meazza' di Milano. Diretta tv e streaming su Sky Sport o DAZN?

Probabili formazioni Milan-Bologna, Zirkzee parte dall'inizio? Nel 'saturday night' della 22.a giornata del campionato di Serie A si affronteranno il Milan del tecnico Pioli e il Bologna di Thiago Motta.

Il calcio d'inizio del match è previsto alle ore 20:45 di sabato 27 gennaio 2024. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni di Milan-Bologna, con le possibili mosse degli allenatori Pioli e Motta anche in chiave Fantacalcio. Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora

Formazioni Milan Bologna: Pioli conferma l'undici di una settimana fa

Due vittorie di fila con la stessa formazione e, per cercare la terza, Pioli potrebbe schierare la stessa formazione: 4-2-3-1 confermato con Maignan in porta, Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez in difesa, Adli con Reijnders a centrocampo con Giroud di punta supportato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Panchina per Jovic e Okafor, match winners a Udine. Bennacer infine è tornato dalla Coppa d’Africa, ma non sarà disponibile per il Bologna.

Thiago Motta, invece, ritrova Zirkzee ma perde Posch per squalifica. Contro il Milan quindi ritroverà il centravanti titolare, ma dovrà rimodulare la fascia destra con De Silvestri che si candida per una maglia da titolare al posto dell'austriaco. In difesa Beukema è in vantaggio su Lucumì per affiancare Calafiori, e a sinistra dovrebbe preferire Kristiansen a Lykogiannis. Centrocampo affidato alla coppia Freuler-Aebischer con Moro pronto a subentrare e Ferguson impegnato a sostegno delle punte. Il recupero last-minute di Saelemaekers non dovrebbe invece garantirgli la titolarità contro la sua ex squadra: al suo posto dovrebbe essere impiegato Urbanski con Orsolini a destra e Zirkzee al centro dell'attacco.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

I probabili ventidue della sfida di campionato tra rossoneri ed emiliani

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Adli, Reijnders; Leao, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. All: Pioli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Urbanski, Ferguson, Orsolini; Zirkzee. All: Motta