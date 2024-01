Roma-Verona, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Baroni

La sfida tra Roma e Verona sarà la prima di questa stagione per i giallorossi senza José Mourinho alla guida: sarà Daniele De Rossi, ex bandiera dei capitolini, a guidare la squadra contro gli uomini di Marco Baroni. Di seguito le probabili formazioni della sfida di Serie A.

Roma-Verona aprirà la ventunesima giornata del campionato 2023/24 di Serie A, di seguito le probabili formazioni della sfida. I giallorossi arrivano a questa gara pochi giorni dopo la notizia dell'esonero di José Mourinho da parte dei vertici societari; la scelta del suo successore è ricaduta sull'ex bandiera del club Daniele De Rossi, selezionato per riportare continuità di risultati ad una piazza che ha saputo già accendere da giocatore. La sua recente esperienza alla Spal non è stata delle più indimenticabili, ma questa esperienza darà la possibilità all'ex capitano della Roma di lavorare con tutt'altre condizioni.

Fatale per il portoghese è stata la partita persa per 3-1 contro il Milan, arrivata subito dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dei rivali della Lazio. Questa discontinuità di risultati che ha caratterizzato questa prima parte di stagione dei giallorossi li ha condotti al nono posto in campionato con 29 punti totalizzati in 20 partite. Il quarto posto dista però soli 5 punti, riportare la Roma in Champions League sarà dunque l'obiettivo numero 1 di De Rossi in questa sua nuova avventura.

Il Verona arriva invece a questa sfida dopo un successo ottenuto sul proprio campo contro l'Empoli, con quest'ultima squadra che, come la Roma, ha deciso di sollevare il proprio allenatore dal suo incarico dopo una sconfitta arrivata nello scorso turno. La squadra di Marco Baroni dovrà però da qui in poi fare a meno del suo miglior giocatore, Cyril Ngonge, ceduto al Napoli per circa 20 milioni di euro. Il belga era stato uno dei due marcatori capaci di regalare i 3 punti alla sua ormai ex squadra nella sfida-salvezza dell'ultima giornata, che ha di fatto ha permesso agli scaligeri di non perdere le distanze dal quartultimo posto.

Roma-Verona, probabili formazioni

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Kristensen, Huijsen, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala; El Shaarawy; Lukaku. All. De Rossi.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Amione, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Serdar; Suslov, Mboula, Tchatchoua; Djuric. All. Baroni.