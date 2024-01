Serie A, dove vedere Juventus-Sassuolo: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma il posticipo serale valido per la ventesima giornata di Serie A TIM 2023/24. La Juventus di Massimiliano Allegri ospita il Sassuolo di Alessio Dionisi. Si gioca oggi, martedì 16 gennaio, ore 20:45, allo "Allianz Stadium" di Torino. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Serie A, dove vedere Juventus-Sassuolo? Si gioca allo "Allianz Stadium" di Torino, con calcio d'inizio in programma oggi, martedì 16 gennaio, alle ore 20:45. La gara è valida per la ventesima giornata del massimo campionato italiano 2023/24.

EVENTO JUVENTUS-SASSUOLO



Serie A TIM 2023/24 LUOGO TORINO



Allianz Stadium DATA Martedì 16 gennaio 2024 ORE 20:45 ARBITRI Arbitro

MARCO PICCININI

Sezione AIA di Forlì



Assistente 1

ANDREA ZINGARELLI

Sezione AIA di Siena



Assistente 2

DAMIANO MARGANI

Sezione AIA di Latina



IV Ufficiale

KEVIN BONACINA

Sezione AIA di Bergamo



VAR

ALEANDRO DI PAOLO

Sezione AIA di Avezzano



AVAR

FRANCESCO MERAVIGLIA

Sezione AIA di Pistoia

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.

Juventus-Sassuolo: dove vedere la gara di Serie A?

Juventus-Sassuolo viene trasmessa in esclusiva su DAZN. E' disponibile in:

Juventus-Sassuolo, Diretta TV su: DAZN e ZONA DAZN al Canale 214 di Sky, per tutti i clienti abbonati sia a Sky che a DAZN.

Juventus-Sassuolo, Live Streaming su: DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Per tutti i clienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console).

Tutte le gare della Serie A TIM sono sempre disponibili sull'App DAZN. Chi attiverà la visione del canale ZONA DAZN, avrà la possibilità di guardare le 7 gare di Serie A TIM in esclusiva DAZN anche via satellite.

Telecronaca DAZN affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Marco Parolo.

Juventus-Sassuolo, dove vedere:



Emittenti Juventus-Sassuolo, dove vedere:



Canali Juventus-Sassuolo

Diretta TV su: DAZN DAZN



Zona DAZN

Canale 214 Sky Juventus-Sassuolo

Live Streaming su: DAZN Zona DAZN - App DAZN



dazn.com

Juventus-Sassuolo: probabili formazioni e indisponibili (con aggiornamenti)

JUVENTUS



3-5-2



Probabile formazione SASSUOLO



4-2-3-1



Probabile formazione 1

Wojciech Szczęsny 47

Andrea Consigli 24

Daniele Rugani 21

Mattia Viti 3

Bremer 44

Ruan Tresoldi 6

Danilo 5

Martin Erlic 22

Timothy Weah 3

Marcus Holmgren Pedersen 25

Adrien Rabiot 24

Daniel Boloca 5

Manuel Locatelli 7

Matheus Henrique 27

Andrea Cambiaso 10

Domenico Berardi 11

Filip Kostic 42

Kristian Thorstvedt 9

Dusan Vlahovic 45

Armand Lauriente 15

Kenan Yildiz 9

Andrea Pinamonti Coach



Massimiliano Allegri Coach



Alessio Dionisi

JUVENTUS



Indisponibili SASSUOLO



Indisponibili Mattia De Sciglio Gregoire Defrel Nicolò Fagioli Pedro Obiang Federico Gatti Uros Racic Moise Kean Jeremy Toljan Weston McKennie Matias Vina Paul Pogba -

Juventus-Sassuolo: i precedenti

Juventus e Sassuolo si sono affrontate 22 volte in tutte le competizioni ufficiali. Ecco il bilancio tra le due compagini:

15 vittorie Juventus

3 pareggi

4 vittorie Sassuolo

Juventus-Sassuolo: presentazione

Prima gara casalinga in Serie A in questo 2024 per la Juventus. La formazione di Massimiliano Allegri è reduce dal raggiante successo nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone (4-0, tripletta di Arkadiusz Milik) e dalla rimonta sul terreno di gioco della Salernitana nel giorno dell'Epifania (1-2, reti di Iling-Junior e Dusan Vlahovic). L'unica sconfitta subita dai Bianconeri in campionato è giunta proprio ad opera del Sassuolo, nel 4-2 rocambolesco del 23 settembre scorso al "Mapei Stadium". Da quel momento, sono arrivati sedici risultati utili consecutivi, tra le 14 gare di Serie A e le 2 di Coppa Italia. Difatti, questo rendimento ha permesso ai piemontesi di essere l'unica rivale dell'Inter per la contesa dello scudetto. Le insidie, tuttavia, restano sempre nascoste dietro l'angolo, considerando anche le assenze importanti di Federico Gatti e Weston McKennie, squalificati. Adrien Rabiot e Federico Chiesa hanno recuperato dai rispettivi infortuni, anche se il secondo dovrebbe accomodarsi in panchina, mentre il francese potrebbe essere nell'undici iniziale.

Il Sassuolo ha aperto il nuovo anno con un successo d'oro in chiave salvezza, sconfiggendo a casa propria la Fiorentina di Vincenzo Italiano (1-0, rete di Andrea Pinamonti). Questa vittoria ha consentito agli uomini di Alessio Dionisi di interrompere un pericoloso filotto di risultati negativi: nelle ultime cinque gare di campionato ha ottenuto un solo punto (2-2 a Udine, in rimonta). Il terz'ultimo posto, occupato momentaneamente dal Cagliari, è distante 4 lunghezze. Anche per i Neroverdi assenze importanti, quali quelle dei terzini di riferimento, Jeremy Toljan e Matias Vina. Gara che sembra già scontata nell'esito ma la Juventus avrà una brutta gatta da pelare.

