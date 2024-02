Pazza rimonta Lecce, la Fiorentina cade ancora

La Fiorentina di Italiano cade al Via del Mare per 3-2 contro un Lecce che non ha mai mollato e nei minuti di recupero ha rimontato con Piccoli e Dorgu. Dopo il vantaggio iniziale firmato Oudin, la viola si era portata sul 1-2 con Mandragora e Beltran ma il Lecce ha rimontato nei minuti finali

Quella di ieri al Via del Mare è stata una partita elettrizzante dal primo all'ultimo minuto. Lecce e Fiorentina si sono scontrate a viso aperto, senza risparmiarsi. Nonostante il possesso palla reciti 56% Fiorentina, le occasioni da gol sono del Lecce che ha tentato ben 8 volte il tiro in porta. Il vantaggio del Lecce con Oudin sembrava aver spento la partita ma la Viola nel secondo tempo ha rimontato con Mandragora e Beltran, portandosi sul risultato di 1-2. Nei minuti finali, però, il Lecce ha chiuso sul risultato di 3-2 e le dichiarazioni di Italiano, allenatore della Fiorentina, hanno sottolineato quanto faccia male questo risultato alla Viola.

Italiano, dichiarazioni piene di amarezza

A fine partita l'allenatore della Fiorentina ha analizzato la sconfitta: "Non siamo partiti bene nel nuovo anno. Abbiamo rallentato, sbagliato rigori, oggi si aggiunge questa parte finale di gara non attenta e non lavorata bene. Serve più attenzione, volevamo raccogliere punti e invece non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto un corner al 44esimo, serviva malizia. Quei dettagli non si possono allenare, bastava un po' di furbizia per far passare qualche minuto, invece andiamo a casa senza punti. Abbiamo avuto la palla del 3-1 con la traversa di Belotti ed un colpo di testa di Parisi. Peccato, l'ho detto ai ragazzi, questi punti sono pesanti da perdere e dovremo andare a prenderli da qualche altra parte."