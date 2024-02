Lazio, confronto squadra-Sarri: "Se pensate che il problema sia io tirate fuori le pal*e e andate..."

Nella giornata di ieri la Lazio, dopo il brutto ko di Bergamo contro l'Atalanta per 3-1, è tornata ad allenarsi nel centro sportivo di Formello, dove c'è stato un confronto tra il tecnico Maurizio Sarri e la squadra, per capire i motivi di questa prima parte di stagione con pochi alti e molti bassi, con un gioco ancora troppo monocorde e che in questo momento ha fruttato solo 25 gol fatti e un deludente ottavo posto con 34 punti con una gara da recuperare. (insieme alla Fiorentina).

Come riporta il quotidiano romano "Il Corriere dello Sport" il mister toscano avrebbe detto ai suoi giocatori: "Se pensate che il problema sia io tirate fuori le p.... e andate da Lotito".

E' uscito fuori anche un retroscena sull'allenamento di mercoledì scorso, quando sono stati fatti vedere dallo staff, quattro analisi video, in cui l'allenatore avrebbe usato toni molto duri e dove tra una clip e l'altra, è stato molto severo sottolineando quello che secondo lui non andava bene a livello tattico. Si sarebbe fatta avanti l’idea anche di tentare un cambio di modulo, ovvero un 4-2-3-1 o 4-3-1-2, ma Sarri preferisce andare avanti con il suo credo calcistico che usa da sempre (4-3-3).

Intanto la squadra per cercare di rianimarsi, ieri sera ha festeggiato il compleanno del difensore albanese Elshad Hysaj che il 2 febbraio ha compiuto 30 anni.