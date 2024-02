Roma, Criscitiello: "Buttati due anni per colpa dei tifosi che hanno glorificato Mourinho. La società è..."

L'editoriale odierno del direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, con il quale critica duramente i tifosi della Roma per aver osannato il tecnico portoghese, esonerato lo scorso 16 gennaio, a causa di scadenti risultati. Un pensiero anche sul nuovo allenatore, Daniele De Rossi.

Lo scorso 16 gennaio la Roma ha deciso di esonerare il tecnico portoghese Josè Mourinho, che ha pagato un inizio di stagione molto complicato con 29 punti in venti giornate, l'eliminazione dalla Coppa Italia ai quarti di finale con sconfitta nel derby contro la Lazio e il secondo posto nel girone di Europa League dietro lo Slavia Praga, che ora costringerà la squadra giallorossa a disputare lo spareggio playoff contro gli olandesi del Feyenoord.

Ovviamente questo esonero ha fatto discutere molto soprattutto tra i tifosi, con la maggior parte che non ha condiviso la scelta del presidente Friedkin, anche se il suo sostituito, ovvero Daniele De Rossi, ha cominciato con tre successi consecutivi con Verona, Salernitana e Cagliari, prima della sconfitta di sabato contro l'Inter, giocando comunque una buona partita.

Anche tra gli addetti ai lavori, c'è stata divisione per l'allontanamento dello "Special One"; un giornalista che ci è ha andato molto duro, è stato Michele Criscitiello direttore di Sportitalia, che ha criticato duramente l'allenatore lusitano ma anche i tifosi romanisti, reo secondo lui di essere i principali responsabili per aver glorificato Mourinho, non adatto più per i grandi palcoscenici. Di seguito vi riportiamo il suo pensiero nel suo editoriale per il sito "Sportitalia.com".

Michele Criscitiello, le sue parole