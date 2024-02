Serie A, dove vedere Inter-Juventus: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma il posticipo serale della domenica valido per la ventitreesima giornata di Serie A TIM 2023/24. L'Inter di Simone Inzaghi ospita la Juventus di Massimiliano Allegri. Si gioca domenica 4 febbraio, ore 20:45, allo "Stadio Giuseppe Meazza - San Siro" di Milano. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Serie A TIM 2023/24, dove vedere Inter-Juventus? Si gioca allo "Stadio Giuseppe Meazza - San Siro" di Milano, con calcio d'inizio in programma domenica 4 febbraio, alle ore 20:45. La gara è valida per la ventitreesima giornata del massimo campionato italiano.

EVENTO INTER-JUVENTUS



Serie A TIM 2023/24

23° giornata LUOGO MILANO



Stadio Giuseppe Meazza - San Siro DATA Domenica 4 febbraio 2024 ORE 20:45 ARBITRI Arbitro

FABIO MARESCA

Sezione AIA di Napoli



Assistente 1

CIRO CARBONE

Sezione AIA d Napoli



Assistente 2

ALESSANDRO GIALLATINI

Sezione AIA di Roma 2



IV Ufficiale

DANIELE DOVERI

Sezione AIA di Roma 1



VAR

MASSIMILIANO IRRATI

Sezione AIA di Pistoia



AVAR

ALEANDRO DI PAOLO

Sezione AIA di Avezzano

Serie A, dove vedere Inter-Juventus?

Inter-Juventus viene trasmessa in esclusiva su DAZN. E' disponibile in:

Inter-Juventus, Diretta TV su: DAZN e ZONA DAZN al Canale 214 di Sky, per tutti i clienti abbonati sia a Sky che a DAZN.

Inter-Juventus, Live Streaming su: DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Per tutti i clienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console).

Telecronaca DAZN affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Inter-Juventus: probabili formazioni e indisponibili (con aggiornamenti)

INTER



3-5-2



Inter-Juventus

Probabili formazioni JUVENTUS



3-5-2



Inter-Juventus

Probabili formazioni 1

Yann Sommer 1

Wojciech Szczęsny 95

Alessandro Bastoni 4

Federico Gatti 15

Francesco Acerbi 3

Bremer 28

Benjamin Pavard 6

Danilo 2

Denzel Dumfries 27

Andrea Cambiaso 22

Henrikh Mkhitaryan 16

Weston McKennie 20

Hakan Çalhanoğlu 5

Manuel Locatelli 23

Nicolò Barella 20

Fabio Miretti 36

Matteo Darmian 11

Filip Kostić 10

Lautaro Martínez 15

Kenan Yildiz 9

Marcus Thuram 9

Dušan Vlahović Coach



Simone Inzaghi Coach



Massimiliano Allegri

INTER



Inter-Juventus

Indisponibili JUVENTUS



Inter-Juventus

Indisponibili Juan Cuadrado Federico Chiesa - Mattia De Sciglio - Tiago Djalo - Nicolò Fagioli - Moise Kean - Arkadiusz Milik - Paul Pogba - Adrien Rabiot

Inter-Juventus: i precedenti

Inter e Juventus si sono affrontate 237 volte in tutte le competizioni ufficiali. Questo è il bilancio tra le due compagini:

69 vittorie Inter

59 pareggi

109 vittorie Juventus

Presentazione

E', semplicemente, il "Derby d'Italia". Arriva la gara della Serie A più attesa dell'anno, quella che mette di fronte le squadre che si contenderanno lo scudetto 2023/24 dinanzi al pubblico del "Giuseppe Meazza - San Siro". Tutti gli occhi del mondo calcistico sono rivolti a questa grande classica, in un connubio di emozioni che soltanto i colori di questi due club possono generare. E' una sfida tra due "3-5-2", quelli di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Stessi numeri ma identità differenti.

Il primo ha il vantaggio di avere una formazione quasi al completo (resta indisponibile soltanto Juan Cuadrado, grande ex della Juventus), mentre il coach toscano è alle prese con diverse defezioni che incidono sulle scelte di formazioni. Per i bianconeri, mancheranno uomini importanti ma si sta facendo tutto il possibile per recuperare i due più acciaccati, Federico Chiesa e Adrien Rabiot, per i quali dovrebbe esserci un recupero lampo da inserirli tra i convocati della gara.

L'Inter si presenta a questo evento forte della Supercoppa Italiana e dell'ultima vittoria in campionato in trasferta contro la Fiorentina (0-1, Lautaro Martinez), mentre i Bianconeri sono incappati in un mezzo passo falso in casa propria contro l'Empoli (1-1). Di conseguenza, i Nerazzurri sono in testa alla classifica a quota 54 punti, con una lunghezza di vantaggio sulla Juventus che, però, ha una gara in più: l'Inter dovrà recuperare la gara della 21° giornata contro l'Atalanta a Milano il prossimo 28 febbraio (ore 20:45). E' anche la sfida tra i due attaccanti più prolifici, Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic, con il primo nettamente in vantaggio: 19 reti siglate dall'argentino contro le 12 del nazionale serbo. Tutto è pronto: la parola al campo!

