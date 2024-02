Serie A, dove vedere Roma-Cagliari: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma il posticipo serale del lunedì della ventitreesima giornata di Serie A TIM 2023/24. La Roma di Daniele De Rossi ospita il Cagliari di Claudio Ranieri. Si affrontano oggi, lunedì 5 febbraio, ore 20:45, allo "Stadio Olimpico" di Roma. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Serie A TIM 2023/24, dove vedere Roma-Cagliari? Si gioca allo "Stadio Olimpico" di Roma, con calcio d'inizio in programma oggi, lunedì 5 febbraio 2024, alle ore 20:45. La gara è valida per la ventitreesima giornata del massimo campionato italiano.

EVENTO ROMA-CAGLIARI



Serie A TIM 2023/24

23° giornata LUOGO ROMA

Stadio Olimpico DATA Lunedì 5 febbraio 2024 ORE 20:45 ARBITRI Arbitro

MATTEO MARCENARO

Sezione AIA di Genova



Assistente 1

FILIPPO VALERIANI

Sezione AIA di Ravenna



Assistente 2

NICCOLÒ' PAGLIARDINI

Sezione AIA di Arezzo



IV Ufficiale

ANTONIO RAPUANO

Sezione AIA di Rimini



VAR

ROSARIO ABISSO

Sezione AIA di Palermo



AVAR

GIANLUCA AURELIANO

Sezione AIA di Bologna

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.

Serie A: dove vedere Roma-Cagliari?

Roma-Cagliari viene trasmessa su: Sky e DAZN. Ecco le emittenti e i rispettivi canali:

Roma-Cagliari, Diretta TV su: Sky Sport Calcio [Canale 202 e Canale 473 in Diffusione Terrestre], su Sky Sport 4K [Canale 213] e su Sky Sport [Canale 251], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Roma-Cagliari, Diretta TV su: DAZN.

Roma-Cagliari, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Roma-Cagliari, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Roma-Cagliari, Live Streaming su: DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Telecronaca DAZN affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Roma-Cagliari, dove vedere?



Emittenti Roma-Cagliari, dove vedere?



Canali Roma-Cagliari

Diretta TV su: Sky Sky Sport Calcio

Canale 202



Sky Sport Calcio

Canale 473 DT



Sky Sport 4K

Canale 213



Sky Sport

Canale 251 Roma-Cagliari

Diretta TV su: DAZN DAZN Roma-Cagliari

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Roma-Cagliari

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it Roma-Cagliari

Live Streaming su: DAZN DAZN



dazn.com

Roma-Cagliari: probabili formazioni e indisponibili (con aggiornamenti)

Roma-Cagliari

Probabile formazioni



ROMA



4-3-3 Roma-Cagliari

Probabile formazioni



CAGLIARI



4-3-1-2 1

Rui Patrício 22

Simone Scuffet 69

Angeliño 28

Gabriele Zappa 14

Diego Llorente 26

Yerry Mina 23

Gianluca Mancini 4

Alberto Dossena 2

Rick Karsdorp 37

Paulo Daniel Dentello Azzi 7

Lorenzo Pellegrini 29

Antoine Makoumbou 4

Bryan Cristante 16

Matteo Prati 16

Leandro Paredes 33

Adam Obert 92

Stephan El Shaarawy 8

Nahitan Nandez 21

Paulo Dybala 9

Gianluca Lapadula 90

Romelu Lukaku 32

Andrea Petagna Coach



Daniele De Rossi Coach



Claudio Ranieri

Roma-Cagliari

Indisponibili



ROMA Roma-Cagliari

Indisponibili



CAGLIARI Tammy Abraham Marco Mancosu Sardar Azmoun Gaetano Oristanio Evan Ndicka Marko Rog Chris Smalling Eldor Shomurodov Leonardo Spinazzola Sulemana

Roma-Cagliari: i precedenti

Roma e Cagliari si sono affrontate 96 volte in tutte le competizioni ufficiali: Questo è il bilancio tra le due squadre:

44 vittorie Roma

28 pareggi

24 vittorie Cagliari

