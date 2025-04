Calcio, Milan: progetto per squadra B. L'ipotesi di Milan U23 da disputare in Serie C. Ecco i dettagli

La società Rossonera sta vagliando l'ipotesi di un nuovo progetto, non relativo a un nuovo stadio bensì a una nuova squadra. Il Milan valuta la fattibilità del progetto di una squadra B, da iscrivere nel prossimo campionato di Serie C come Milan U23 o Milan Next Gen. Ecco i dettagli.

Milan, progetto per squadra B in corso

L'ipotesi di un nuovo progetto, non relativo a un nuovo stadio bensì a una nuova squadra del Milan, è sorta da diverso tempo, sebbene se ne sia discusso senza uscire più di tanto allo scoperto. Negli ultimi giorni sembra sia trapelato che questo pensiero voglia seriamente tramutarsi in realtà. Il club del Presidente Paolo Scaroni potrebbe, quindi, seguire lo stesso iter intrapreso da Juventus e Atalanta, con l'iscrizione di una seconda squadra di appartenenza alla prossima stagione di Serie C. L'idea di questo progetto nacque già nel 2018, quando l'allora proprietà del club milanese, la "Elliott Management Corporation", valutò la creazione di un Milan U23 che, però, andò scemando nel tempo.

Il primo aspetto da affrontare è relativo all'impianto in cui la squadra B del Milan giocherebbe le gare in casa. E' stata già inoltrata una richiesta alla Pro Sesto, club che milita nel girone A della terza divisione nazionale, affinché si possa ottenere la disponibilità di giocare allo "Stadio Ernesto Breda" di Sesto San Giovanni. Di quest'ultimo, per di più, ne usufruisce anche l'Inter femminile e la Seamen Milano, società di football americano.

Tuttavia, ci sono diverse regole da rispettare affinché l'iscrizione di una nuova squadra in Serie C possa venire alla luce. I paletti più ardui da superare, in buona sostanza, sono tre: la posizione in classifica della squadra principale nell’ultima stagione, il numero degli spettatori registrati durante le gare in casa e il numero di eventuali calciatori convocati nella Nazionale Italiana nelle fasce incluse tra l'Under 15 e l'Under 21. Inoltre, il costo d'iscrizione, da versare nelle casse della Lega Pro, ammonta a circa 720 mila Euro.

L'eventuale Milan U23 o Milan Next Gen potrà regalarsi una promozione in Serie B ma non potrà mai essere promossa in Serie A o partecipare al medesimo campionato in cui c'è anche la prima squadra. Anche sui limiti di età della rosa, ci sono regole ben precise: si potrà inserire in lista un numero massimo di 23 calciatori, di cui soltanto 4 nati prima del 1° gennaio 2001, mentre i restanti dovranno essere nati dopo il 31 dicembre 2000. In aggiunta, gli stessi non dovranno comparire tra i 25 calciatori consentiti per il campionato di Serie A e non dovranno aver disputato più di 50 gare nella massima serie.

L'attuale proprietà del Milan valuta, quindi, con grande attenzione questo progetto che regalerebbe un’opportunità di crescita a molti giovani della "Cantera Rossonera".