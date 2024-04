Atalanta-Empoli streaming gratis e diretta tv in chiaro: DAZN, Sky? Dove vedere Serie A

La Dea deve accorciare sulla Roma, nella speranza di provare ad acciuffare il posto in Champions League attraverso il campionato: gli uomini del Gasp, infatti, potrebbero arrivarci comunque vincendo l'Europa League. Ecco dove vedere Atalanta-Empoli in tv e streaming.

Domenica 28 aprile alle ore 18 allo stadio “Gewiss Stadium” di Bergamo si disputerà il match Atalanta-Empoli, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A.

Match decisivo in quel di Bergamo: un'Atalanta ubriaca di vittorie nelle coppe affronta un Empoli che sta riuscendo in una grande impresa, l'ennesima di Nicola, ovvero la salvezza. La Dea ha perso contatto con la Roma in campionato, anche se gli uomini di Gasperini hanno una gara in meno: per quanto la semifinale di EL e la finale di Coppa Italia siano molto importanti, non bisognerà trascurare il campionato per non avere rimpianti a fine stagione..

Dove vedere Atalanta-Empoli in tv e streaming: DAZN o Sky?

La partita Atalanta-Empoli sarà visibile su DAZN, in diretta esclusiva e con un ampio pre e post partita. Per assistere alla sfida, dunque, sarà necessario possedere un abbonamento al servizio: a quel punto, poi, bisognerà collegarsi all'app di DAZN tramite smart tv, smartphone, tablet o pc, oppure al sito del portale tramite pc, tablet o smartphone.