Baroni: "Abbiamo il problema del gol ma con questo atteggiamento lo troveremo. Ora è il momento di..."

Le parole dell'allenatore della squadra scaligera dopo la sconfitta dello stadio "Olimpico" di Roma con rete di Zaccagni al minuto 72. Intatte comunque le possibilità di salvezza dei veneti, che nel prossimo turno ospiteranno la Fiorentina al "Bentegodi".

Nella serata odierna allo stadio "Olimpico" è andato in scena l'incontro della 34.a giornata di Serie A tra Lazio-Verona, vinto dalla squadra biancoceleste per 1-0, grazie alla rete di Zaccagni al 72'. Buona la prova degli scaligeri che nonostante qualche sbavatura in difesa, si sono mostrati avversari tosti e ben organizzati. Con questo ko, i gialloblù rimangono con 31 punti, in piena zona salvezza.

Baroni, le sue dicharazioni post Lazio-Verona

"Abbiamo perso due-tre palloni che non dovevamo perdere che ci hanno penalizzato. Questi errori ci faranno crescere, ma la squadra c'è e mi è piaciuta. Sarebbe un errore pensare di essere conservativi in questo momento: abbiamo il problema del gol ma con questo atteggiamento lo troveremo Avevamo visto che non possiamo concedere queste palle in uscita perché loro hanno tanta qualità. Abbiamo avuto anche noi delle buone occasioni ma bisogna far gol".

"Fare calcoli sulla quota salvezza ti porta via energie. L'errore che non dobbiamo fare è quello di non pensare alle partite che vengono dopo la prossima o alle nostre concorrenti. Ora è il momento più difficile, è il momento di fare un passo avanti e non indietro. Ora è il momento in cui si vedono personalità e coraggio, il momento di andare forte".