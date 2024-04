Cagliari-Juventus: dove vedere la partita in tv e streaming

Ecco dove vedere la partita tra Cagliari e Juventus in tv e in streaming. Dopo il pareggio contro l'Inter, i sardi vogliono conquistare altri punti contro un'altra big per ottenere la salvezza. I bianconeri vogliono blindare il posto in Champions League il prima possibile.

Cagliari e Juventus si sfidano nella 33a giornata di Serie A: ecco dove vedere la partita in tv e streaming. La squadra allenata da Claudio Ranieri è in un ottimo momento di forma, con 5 punti conquistati nelle ultime tre partite, tra cui il pareggio contro l'Inter e la vittoria in casa contro l'Atalanta, e la zona retrocessione ora è distante 4 punti.

Mentre i bianconeri sono terzi in classifica a 63 punti, con ben 6 lunghezze di ritardo dal Milan secondo, e sono reduci dal pareggio nel derby della Mole contro il Torino.

Cagliari-Juventus su Dazn e Sky? Dove vedere il match in tv e streaming

La partita tra Cagliari e Juventus si giocherà venerdì alle 20.45 e sarà trasmessa in streaming su Dazn, con l'app disponibile su smart tv, smartphone, tablet, pc e console. Sarà visibile anche su Sky in tv e in streaming su Now e Sky Go.