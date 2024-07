Criscitiello attacca Pioli: "Milan indecente e vergognoso. Il suo ciclo è finito, la cosa grave è che la società non..."

Le durissime parole del direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, con le quali ha attaccato l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, dopo l'eliminazione in Europa League per mano della Roma. Il giornalista irpino chiede a gran voce l'esonero a fine stagione.

Ieri sera il Milan ha perdento allo stadio "Olimpico" contro la Roma per 2-1 (andata 0-1), è stata eliminata dall'Europa League, perdendo così la possibilità di affrontare il Bayer Leverkusen in semifinale. Molte le critiche nei riguardi del tecnico rossonero, Stefano Pioli, con i tifosi del "Diavolo" che chiedono l'esonero a fine stagione, perchè vedono una squadra spenta e che spesso sbaglia le partite decisive. Ora lunedì sera ci srà il derby della Madonnina, con l'Inter che se dovesse vincere, sarebbe aritmeticamente campione d'Italia, che sarebbe un altro smacco per i supporters del "Diavolo" che sperano in una grande partita, dopo le tante stracittadine perse in questi ultimi anni.

Nei riguardi di Stefano Pioli, è stato durissimo il direttore di "Sportitalia", Michele Criscitiello, che usato parole molto critiche, dopo la cocente eliminazione nel derby tutto italiano contro i giallorossi di Daniele De Rossi. Di seguito vi riportiamo le parole del giornalista irpino, pronunciate negli studi di "Sportitalia".

Michele Criscitiello, le sue parole contro Stefano Pioli

"Milan vergognoso, indecente, inesistente sotto tutti i punti di vista e si parlava addirittura prima di questi quarti di finale di Europa League di un’eventuale conferma di Stefano Pioli. Il suo ciclo al Milan è finito, nessun dirigente può pensare di confermarlo. Manca solo la consegna all’Inter della seconda stella del derby. La cosa grave è che la società rossonera non se n’era accorta. Grazie Pioli ma hai finito"»."