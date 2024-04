Ecco la possibile data del recupero di Atalanta-Fiorentina

La 29esima giornata di Serie A ancora si deve concludere, con il match tra Atalanta e Fiorentina che non è stato a giocato a causa del malore avuto da Joe Barone. Il calendario fitto non ha consentito il recupero della gara, e l'unica data possibile sembra essere al termine del campionato.

Uno dei problemi del calcio moderno è l'aumento delle partite giocate, che hanno reso il calendario sempre più fitto e congestionato, costringendo i giocatori delle big a giocare praticamente ogni 3-4 giorni. A causa di ciò, la Lega Serie A si trova ad affrontare un problema di difficile soluzione, ovvero il recupero di Atalanta-Fiorentina della 29a giornata. La gara si sarebbe dovuta disputare il 17 marzo, ma per via degli impegni europei dei due club e la sosta per le nazionali, ancora non si è giocata. Ma spunta l'unica possibile data per il recupero del match.

Atalanta-Fiorentina, si giocherà alla fine del campionato?

Una delle partite più importanti della stagione in zona europea, con i bergamaschi che vogliono entrare tra le prime cinque per giocare in Champions League, mentre i viola cercano un piazzamento per giocare una competizione UEFA, rischia di giocarsi a giugno. Questo è quanto dichiarato da Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, che ha Radio Anch'Io lo Sport ha detto:

"Lo slot unico è il 22 maggio, se invece vanno avanti sia Atalanta che Fiorentina bisognerà ragionare sul 31 maggio o sul 2 giugno. La Lega sta ragionando su ipotesi che possano salvaguardare la contemporaneità delle partite rilevanti per la qualificazione alle competizioni europee. Se la Fiorentina va in finale di Conference, il 2 giugno sarebbe la prosecuzione del campionato".

La prima ipotesi, ovvero il 22 maggio, sarebbe percorribile solo se l'Atalanta non raggiungesse la finale di Europa League. Nel caso la formazione di Gasperini dovesse riuscirci, così come la Fiorentina in Conference League, la prima, ed unica, data disponibile per il recupero sarebbe il 2 giugno, a campionato finito e a pochi giorni dall'inizio degli Europei.