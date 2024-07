Empoli-Napoli: dove vedere il match in tv e streaming, Sky o Dazn? Serie A

Empoli e Napoli sono pronte ad affrontarsi nella 33a giornata di Serie A, ecco dove vedere il match in tv e streaming. La squadra di Nicola è alla ricerca di punti per la salvezza, mentre i partenopei vengono dal deludente pareggio ottenuto in casa contro il Frosinone.

Empoli e Napoli si affrontano nella 33a giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming. I toscani sono appena sopra la zona retrocessione, con un vantaggio di un solo punto sul Frosinone. L'effetto dell'arrivo di Davide Nicola si è spento, con l'Empoli che ha ottenuto appena tre punti nelle ultime cinque partite, nella partita vinta all'ultimo contro il Torino.

I campani non riescono a trovare continuità di risultati in questa stagione, e dopo la vittoria contro il Monza di due settimane fa, in casa è arrivato un pareggio per 2-2 contro il Frosinone, dopo esser passato per ben due volte in vantaggio, ma resta l'obiettivo di conquistare un posto per accedere alle prossime competizioni europee.

Empoli-Napoli: dove vedere la partita

Il match tra Empoli e Napoli si giocherà sabato 20 aprile alle ore 18 e sarà trasmesso in streaming su Dazn, con l'app disponibile su smart tv, tablet, smartphone, console e pc, e sul canale Zona Dazn, disponibile sul canale 214 di Sky. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora.