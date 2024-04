Fiorentina, addio ad Italiano: ecco chi è il favorito per sostituirlo

Le strade tra la Fiorentina e l'attuale tecnico Vincenzo Italiano si separeranno al termine della stagione, e tra i vari candidati che la società viola sta sondando per sostituirlo, il favorito sembra essere Alberto Aquilani, allenatore del Pisa in Serie B.

Dopo il suo arrivo nel 2021, Vincenzo Italiano lascerà la Fiorentina, a meno di clamorosi ripensamenti. Questo è quanto ha comunicato il tecnico lo scorso marzo, con la sua volontà di cambiare aria. La stagione non è ancora terminata per i viola, che lottano ancora per conquistare la Conference League ed un piazzamento europeo in campionato. La società toscana sta pensando al suo sostituto: tra i vari nomi che sono circolati in queste settimane, al momento il favorito sembra essere Alberto Aquilani, attuale allenatore del Pisa in Serie B. Mentre più dietro nelle gerarchie ci sono Raffaele Palladino ed Alberto Gilardino.

Aquilani per il dopo Italiano?

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'allenatore del Pisa è la prima scelta della dirigenza viola. Aquilani, che in passato ha allenato anche la primavera della Fiorentina con ottimi risultati, sta lottando per ottenere un posto nei prossimi playoff di Serie B, mostrando sempre un gioco offensivo e propositivo. Un pò sulla falsa riga di quanto ha proposto Italiano in queste stagioni con la Fiorentina, che ha permesso ai viola di tornare a giocare in competizioni europee, e arrivando sempre in fondo in coppa giocata, senza però mai riuscire a vincere.

La prima scelta, al momento, è quindi Alberto Aquilani, ma occhio anche a due possibili candidati, che hanno sicuramente più esperienza in Serie A rispetto all'allenatore del Pisa: si tratta di Raffaele Palladino, che ha portato il Monza in una tranquilla posizione di metà classifica negli ultimi due campionati, ed Alberto Gilardino, fautore della promozione del Genoa in Serie A e che sta disputando un'ottima stagione.