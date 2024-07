Genoa-Lazio in streaming e diretta Sky Sport, DAZN o NOW? Dove vedere Serie A

Ecco dove vedere la prima partita della 33a giornata di Serie A: scendono in campo Genoa e Lazio, con i biancocelesti che devono tornare a vincere per sperare in un piazzamento europeo. Mentre i genoani sono in una posizione tranquilla di classifica.

Genoa e Lazio aprono la 33a giornata di Serie A, ecco dove vedere il match. I rossoblu non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, in quanto sono al 12esimo posto in classifica con 39 punti. La squadra allenata da Alberto Gilardino è imbattuta da quattro giornate, con tre pareggi e una vittoria ottenuta contro l'Hellas Verona in trasferta.

Mentre i biancocelesti sono al settimo posto in classifica insieme al Napoli con 49 punti, ed è distante appena due lunghezze dall'Atalanta al sesto posto, che però ha un match da recuperare contro la Fiorentina. La Lazio di Tudor, dopo la sconfitta nel derby contro la Roma, è tornata a vincere, battendo 4-1 la Salernitana in casa.

Sky, DAZN o NOW? Dove vedere la partita tra Genoa e Lazio in diretta tv e streaming

Il match tra Genoa e Lazio si giocherà venerdì 19 aprile alle 18.30, e sarà trasmesso in streaming su Dazn, con l'app disponibile su smart tv, tablet, smartphone, console e pc, e sul canale Zona Dazn, disponibile sul canale 214 di Sky. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora.